'Mentia para todo mundo': ela perdeu mais de R$ 500 mil com day trade

Formada em administração e contabilidade, Suzana* entrou no mundo do day trade —a prática de comprar e vender, no mesmo dia, o mesmo ativo financeiro na Bolsa— com o objetivo de mudar o patamar de vida da família. Aos 53 anos, ela viu nas operações financeiras um trabalho.

No início, deu certo: em uma semana, lucrou R$ 5.000. No longo prazo, o prejuízo foi duro: perdeu mais de R$ 500 mil, o valor que a família juntou durante toda a vida para a casa própria. Além disso, ela ainda soma cerca de R$ 80 mil em dívidas. Ao UOL, ela conta sua história.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

'Vi muita gente falar que dava para ganhar dinheiro'

"Comecei a ter contato com o mundo do day trade na pandemia. Eu já fazia algumas aplicações financeiras e, quando começou aquele oba-oba de o mercado cair por causa da pandemia, eu vi muita gente falar que dava para ganhar muito dinheiro com isso.

Abri uma conta em uma corretora e comecei a fazer operações dentro do próprio home broker (sistema que conecta usuários ao pregão eletrônico) deles. No início, deu certo.

Nos primeiros dias, cheguei a ganhar mais de R$ 5.000 em uma semana. E isso é a pior coisa que pode acontecer porque gera a ilusão de que é fácil.

Comecei a assistir a vídeos no YouTube e conheci alguns mentores. Achei que estava no caminho certo, porque apareciam pessoas que falavam a verdade: o day trade é perigoso, mas, se você tiver disciplina e um pouco de conhecimento, estudar bastante, você consegue.

E era o que eu fazia quase 24 horas por dia: olhar gráfico, estudar o mercado. Acordava e assistia a lives, comprava curso. Mas acontecia o contrário: eu comecei a perder dinheiro.

'Cada vez que perdia, injetava mais dinheiro'

O dinheiro que eu perdi era da minha família, que estava guardado para realizar o sonho de comprar uma casa. Também perdi a indenização que recebi de um trabalho de onde tinha saído. Eu achava que poderia viver do mercado, achava que isso era um trabalho.

É isso que eles vendiam: é um trabalho. Você acorda de manhã, lê o mercado fazendo operações e pode ganhar muito dinheiro. Eles falavam que as perdas faziam parte do processo e eu ia acreditando.

Meu sonho era mudar de patamar, porque diziam que eu poderia ganhar muito mais do que um médico ganhava.

Quando os mentores perguntavam a minha profissão e eu falava que tinha cursado contabilidade para ser auditora fiscal, eles me mandavam deixar para lá. Falavam que eu ganharia muito mais sendo trader.

Eu perdi R$ 500 mil de forma gradual, ao longo dos últimos cinco anos. E, cada vez que eu perdia, eu injetava mais dinheiro. Até chegar ao ponto em que estou hoje. Tenho uma quantia considerável de dívidas relacionadas ao day trade.

Passei a pedir empréstimos para operar, achando que poderia recuperar. E esse é um problema de onde eu não consigo sair. Cada vez mais, me causa ansiedade e depressão.

'Tomo remédio para dormir'

Eu percebi que a situação tinha saído do controle quando comecei a pedir os empréstimos para bancos e financeiras. Eu já tinha acabado com todo o dinheiro dos investimentos que eu tinha, que eram da minha família.

Mentia para todo mundo. Meu marido me perguntava como estavam os investimentos e eu falava que estava tudo bem. Só que não tinha mais dinheiro algum. Eu tinha perdido tudo. Pedi os empréstimos para recuperar o que tinha perdido e para ganhar tempo para contar a verdade.

Quando eu digo que o dinheiro foi só uma parte da tragédia, é porque hoje eu tomo remédio para poder dormir. Menti e minto para a minha família. Tirei deles o sonho de toda família que vem de baixo, que é ter alguma coisa.

Com a idade que temos hoje, fica mais complicado recuperar. Foi um dinheiro que juntamos ao longo da vida e hoje meus familiares não confiam mais em mim.

Além de tomar remédios, faço acompanhamento com psiquiatra e terapia. Tenho de gastar recursos com essa situação. Eles me veem com desconfiança, não sabem se vou conseguir mudar. Não tenho mais credibilidade na minha família.

Hoje, as dívidas são de mais de R$ 80 mil, fora o que já tive e consegui quitar.

O que eu mais queria era que as pessoas que estão entrando nisso agora soubessem que vendem cursos 'milagrosos', dizem que se fizer daquele jeito você vai ganhar dinheiro, mas não é assim.

O mercado não tem muitas regras, existem muitas questões que influenciam. Eu operava com índices futuros e eles têm uma volatilidade absurda. Depende da taxa de juros, da curva de juros, das decisões monetárias, influências políticas. Às vezes você está bem posicionado, acontece um fato que reverte tudo e você fica com um prejuízo absurdo.

Queria que as pessoas entendessem que não há nada e nem ninguém que é capaz de fazer você ganhar dinheiro no mercado financeiro de forma rápida. Leva tempo para você ter resultados. No dia a dia, a gente sofre com os efeitos da volatilidade.

Hoje eu tenho poucas expectativas em relação ao que vem pela frente. Como eu faço terapia, vivo um dia de cada vez. Não tem muito o que fazer. É uma dor diferente.

Luto diariamente com o lema dos alcoólicos anônimos: é só por hoje. Ir me afastando cada vez mais, embora eu não consiga me afastar totalmente. Tem dias que eu ainda faço algumas operações.

Se eu fizer e ganhar, fico com vontade de voltar no outro dia pensando em ganhar de novo. Minha vontade é largar tudo, mas é um vício. Em dia de semana, quando o mercado está aberto, fico pensando: 'o que será que está acontecendo?'

Penso que se eu tivesse tantos reais e colocasse hoje, chegaria em uma quantia. Fica um amargor saber que não estou participando. Não tem cuidado ou disciplina que resolva.

Cheguei a entrar em contato com todos os meus mentores, onde fiz curso, e eles me viraram as costas. Disseram que eu tinha de ter enxergado que não era para mim, tinha de ter parado.

Contar para os meus familiares o que estava acontecendo foi muito triste, para todo mundo. Mas, para conseguir me livrar de tudo, eu tinha de começar pela verdade. E foi o que eu fiz."

Day trade causou prejuízo a milhares de brasileiros

Pandemia impulsionou day trade Imagem: Amanda Perobelli/Reuters

Day trade é a prática de comprar e vender, no mesmo dia, o mesmo ativo financeiro na Bolsa. O objetivo é lucrar por meio de variações de curtíssimo prazo nos preços. É diferente de estratégias de investimento de médio e longo prazo por exigir o encerramento de todas as posições até o fim do pregão.

O caso de Suzana não é isolado. Um estudo inédito da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra que quase 1 milhão de brasileiros recorreram ao day trade durante a pandemia —e perderam, em conjunto, R$ 9,9 bilhões entre 2020 e 2023. O montante não inclui custo de corretagem, gasto com cursos e plataformas.

A pesquisa explica que a prática foi vendida por corretoras e influencers como oportunidade de renda rápida em meio ao confinamento e à crise. Mas, segundo os autores, funcionou, na verdade, como uma "transferência de recursos das pessoas físicas para as instituições financeiras". A pesquisa apontou o "caráter sistematicamente desfavorável do day trade para pessoas físicas". O estudo, publicado na Revista Brasileira de Finanças, analisou dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Pessoas que investiram em day trade fazem parte de grupos sociais, etários e regionais variados. Segundo o estudo, profissões ligadas ao setor administrativo e de negócios concentram parte relevante dos participantes, como administradores (12,1%), empresários (6,9%), analistas de sistemas (4,3%) e engenheiros (4,4%). O day trade também atraiu vendedores (2,8%), motoristas (1,4%), cabeleireiros (0,6%) e feirantes (0,5%). Aposentados e estudantes participaram —o que sugere que o day trade atraiu tanto jovens quanto pessoas já afastadas do mercado de trabalho formal.