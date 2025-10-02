Topo

Haddad comemora unanimidade para isenção do IR e vê apoio similar no Senado

"Foi uma votação histórica", diz Haddad sobre isenção aprovada pela Câmara - Jefferson Rudy/Agência Senado
Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 09h04

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a votação unânime da Câmara dos Deputados a favor da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000. "Foi um golaço", afirmou a jornalistas na chegada ao prédio da pasta. Agora, ele projeta que o texto terá a mesma aceitação no Senado Federal.

"Foi uma votação histórica", disse Haddad sobre a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000. Para o ministro, os votos favoráveis de todos os 493 deputados presentes na sessão mostram a relevância da promessa de campanha do presidente Lula. Agora, prevê o mesmo apoio dos senadores. "O Senado Federal aprovou, há duas semanas, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto muito parecido. Acredito que vamos ter o apoio tão grande quanto tivemos na Câmara", disse.

Foi um golaço do Congresso Nacional e não acredito que vamos ter problema nenhum no Senado.
Fernando Haddad

Haddad enalteceu a liderança do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do relator da proposta, Arthur Lira (PP-AL). Segundo o ministro, a condução dos trabalhos foi decisiva para a aprovação unânime da isenção. "Foi muito importante a maneira como eles conduziram os trabalhos e ouviram a sociedade por alguns meses de tramitação", afirmou.

Ministro ressaltou a proposta desenhada pelo governo federal traz "justiça tributária" e "neutralidade fiscal". A fala de Haddad é baseada na proposta de que a isenção será compensada por uma alíquota mínima de IR para rendimentos a partir de R$ 600 mil por ano. O texto validado pela Câmara estabelece uma progressão, com a cobrança de até 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. "O projeto está ancorado no equilíbrio fiscal. Ele não aumenta nem diminui a arrecadação."

Cerca de 15 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. 10 milhões vão deixar de pagar imposto e 5 milhões vão pagar menos do que pagam hoje. [...] Você tem 141 mil pessoas que pagam uma alíquota média de 2,5% e vão passar a pagar um Imposto de Renda mínimo.
Fernando Haddad

Ele afirmou que o governo trabalha há três anos para resolver as distorções tributárias. Haddad ressaltou que a equipe econômica negocia com as lideranças do Congresso para debater as melhores alternativas para a formulação da reforma tributária e o impasse sobre a tributação das letras de crédito incentivadas. A ideia é buscar um "equilíbrio" para o projeto. "Há muita distorção no sistema tributário. Estamos procurando corrigir isso. Tem gente que não pagava e tem que pagar e gente que paga muito e tem que deixar de pagar", avaliou.

