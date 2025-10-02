EUA enfrentam terceiro shutdown sob Trump e o 15º desde 1981

O governo dos Estados Unidos paralisou suas atividades ontem, após impasse entre Donald Trump e o Congresso sobre o orçamento, no 15º shutdown desde 1981 e o terceiro durante a gestão do republicano. Veja abaixo o histórico de shutdowns:

Mais longo foi sob Trump

Presidentes republicanos e democratas passaram por shutdowns em meio a disputas orçamentárias. Alguns foram breves, outros se estenderam por semanas.

O mais longo da história foi o de 2018-2019, no primeiro mandato de Trump: foram 35 dias de paralisação. Entre 22 de dezembro e 25 de janeiro, o republicano exigiu recursos para o muro na fronteira com o México, rejeitados pelo Congresso. A crise causou atrasos generalizados em serviços e críticas internacionais. O Escritório de Orçamento do Congresso calculou perda de US$ 3 bilhões no PIB.

Há divergências sobre a contagem oficial de shutdowns. Alguns registros da Câmara dos EUA (House History) consideram apenas os casos em que houve fechamento efetivo de agências, somando 11 paralisações desde 1981. Já veículos como a Deutsche Welle, a Associated Press e o USA Today incluem episódios mais curtos e apontam 15 shutdowns no período —número mais usado pela mídia em análises históricas.

Governo Reagan

Ronald Reagan foi presidente dos EUA de 1981 a 1989 Imagem: Divulgação/The White House

Ronald Reagan enfrentou sete paralisações entre 1981 e 1987, quase todas de um a três dias. Houve shutdowns em novembro de 1981 (dois dias), setembro de 1982 (um dia), dezembro de 1982 (três dias), novembro de 1983 (três dias), outubro de 1984 (dois dias), outubro de 1986 (um dia) e dezembro de 1987 (um dia). Segundo a Associated Press, os episódios foram breves e tinham impacto limitado no funcionamento do governo.

Os shutdowns da era Reagan consolidaram o uso da paralisação como arma política. O USA Today aponta que os embates daquele período transformaram o shutdown em instrumento de pressão em negociações de orçamento.

Governo George H.W. Bush

16.jul.2015 - Ex-presidente dos EUA, George H.W. Bush Imagem: 15.jul.2013 - Larry Downing/Reuters

Entre 5 e 9 de outubro de 1990, George H.W. Bush também enfrentou um shutdown breve, ligado ao acordo fiscal que aumentou impostos e reduziu o déficit. O impasse resultou em paralisação de três dias úteis, conforme relatou o USA Today.

A disputa em 1990 encerrou a promessa de Bush de não aumentar impostos. Segundo a Associated Press, ao aceitar elevar tributos, ele perdeu apoio em parte da base republicana, o que pesou em sua tentativa de reeleição dois anos depois.

Governo Clinton

Ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, em imagem de abril de 2025 Imagem: REUTERS/Nick Oxford

Clinton enfrentou dois shutdowns seguidos entre 1995 e 1996, um de cinco dias e outro de 21. O confronto foi com o líder republicano Newt Gingrich, que defendia cortes drásticos no orçamento. A Associated Press lembra que a disputa se tornou símbolo da guerra fiscal entre democratas e republicanos.

O impasse desgastou o Congresso e fortaleceu Clinton na disputa política. Conforme registrou a Deutsche Welle, os republicanos tiveram de recuar em parte das propostas de cortes, e o presidente democrata ganhou fôlego para buscar a reeleição em 1996.

Governo Obama

Ex-presidente dos EUA Barack Obama Imagem: Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS

De 1º a 17 de outubro de 2013, o governo Barack Obama ficou fechado por 16 dias em meio ao embate sobre o Obamacare. Democratas e republicanos não chegaram a um acordo sobre o financiamento da reforma da saúde. De acordo com o USA Today, cerca de 850 mil servidores foram afastados.

O episódio expôs a polarização no Congresso e marcou o maior shutdown em quase duas décadas. Segundo a Deutsche Welle, a paralisação mostrou como a divisão entre democratas e republicanos podia bloquear medidas centrais da Casa Branca e paralisar o governo por semanas.

Os embates de Trump

Trump enfrentou três shutdowns em seus mandatos. O primeiro ocorreu de 19 a 22 de janeiro de 2018, com duração de três dias. Democratas e republicanos divergiram sobre a política migratória e o programa DACA, que protege jovens imigrantes sem documentação. O segundo, entre 2018 e 2019.

Trump agora enfrenta o terceiro shutdown de sua gestão. O novo impasse, iniciado ontem envolve a aprovação do orçamento anual e pode afetar 750 mil servidores, conforme estimativas da imprensa americana.