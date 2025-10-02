Musk é o mais rico do mundo pelo 17º mês seguido; veja top 10 atualizado

Elon Musk ocupa o posto de maior bilionário do mundo pelo 17º mês consecutivo, segundo ranking da Forbes divulgado hoje, referente a setembro.

O que aconteceu

O dono da Tesla adicionou US$ 83,5 bilhões (R$ 399,56 bilhões) no último mês à sua fortuna com a disparada de 33% das ações de sua empresa. Ontem, ele se tornou a primeira pessoa da história a alcançar um patrimônio líquido de US$ 500 bilhões -sua fortuna caiu depois e estava em US$ 489,6 bilhões no fechamento dessa matéria, segundo o tempo real da Forbes .

Elon Musk ampliou sua vantagem sobre o vice-líder, Larry Ellison, dono de uma fortuna de US$ 350,7 bilhões (R$ 1,86 trilhão). Apesar disso, o cofundador da Oracle também expandiu seu patrimônio em US$ 79,8 bilhões (R$ 42,94 bilhões) com a alta de 24% de sua empresa.

O cofundador da Nvidia, Jensen Huang, foi o único entre os dez primeiros a subir no ranking. Ele avançou duas colocações, chegando ao 7º lugar, após uma alta de 7% das ações da fabricante de chips, o que acrescentou US$ 12,2 bilhões (R$ 64,9 bilhões) à sua fortuna.

O quarto maior bilionário do mundo, Jeff Bezos, foi quem mais perdeu dinheiro no período, já que as ações da Amazon recuaram 4%, reduzindo US$ 7,4 bilhões (R$ 39,22 bilhões) de sua fortuna. Mark Zuckerberg (3º) e Warren Buffett (10º) também tiveram quedas: US$ 7,2 bilhões (R$ 38,16 bilhões) e US$ 1,9 bilhão (R$ 10,10 bilhões), respectivamente.

Os dez maiores bilionários do mundo ficaram US$ 201 bilhões (R$ 1,06 trilhão) mais ricos em setembro, com os mercados americanos registrando altas históricas durante o mês. Segundo cálculo de ontem da Forbes, juntos eles somam US$ 2,35 trilhões (R$ 12,5 trilhões) —um avanço de US$ 220 bilhões (R$ 1,17 trilhão) em relação a setembro.

Os 10 mais ricos do mundo:

1. Elon Musk

Imagem: Divulgação/Ministério das Comunicações

Patrimônio líquido: US$ 499,1 bilhões (R$ 2,6 trilhões), alta de US$ 83,5 bilhões (R$ 399,56 bilhões) no último mês

Fonte: Tesla, SpaceX, xAI, X (ex-Twitter)

Idade: 54 anos

Residência: Austin, Texas

Cidadania: EUA

2. Larry Ellison

Imagem: Elizabeth Frantz - 3.fev.25/Reuters

Patrimônio líquido: US$ 350,7 bilhões (R$ 1,86 trilhão), alta de US$ 79,8 bilhões (R$ 423 bilhões)

Fonte: Oracle

Idade: 81 anos

Residência: Woodside, Califórnia

Cidadania: EUA

3. Mark Zuckerberg

Imagem: Josh Edelson/AFP

Patrimônio líquido: US$ 245,8 bilhões (R$ 1,33 trilhão), queda de US$ 7,2 bilhões (R$ 38,16 bilhões)

Fonte: Meta (Facebook)

Idade: 41 anos

Residência: Palo Alto, Califórnia

Cidadania: EUA

4. Jeff Bezos

Imagem: Marco Bertorello/AFP

Patrimônio líquido: US$ 233,5 bilhões (R$ 1,24 trilhão), queda de US$ 7,4 bilhões (R$ 39,22 bilhões)

Fonte: Amazon

Idade: 61 anos

Residência: Miami, Flórida

Cidadania: EUA

5. Larry Page

Larry Page (à esq.) e Sergey Brin, fundadores do Google Imagem: Jacob Silberberg/Reuters

Patrimônio líquido: US$ 203,7 bilhões (R$ 1,08 trilhão), alta de US$ 25,4 bilhões (R$ 134,6 bilhões)

Fonte: Google

Idade: 52 anos

Residência: Palo Alto, Califórnia

Cidadania: EUA

6. Sergey Brin

Imagem: Etienne Laurent/AFP

Patrimônio líquido: US$ 189 bilhões (R$ R$ 1 trilhão), redução de US$ 23 bilhões (R$ 122,89 bilhões).

Fonte: Google

Idade: 52 anos

Residência: Los Altos, Califórnia

Cidadania: EUA

7. Jensen Huang

Imagem: Ann Wang/REUTERS

Patrimônio líquido: US$ 162,6 bilhões (R$ 861,8 bilhões), queda de US$ 12,2 bilhões (R$ 64,9 bilhões).

Fonte: Nvidia

Idade: 62 anos

Residência: Los Altos, Califórnia

Cidadania: EUA

8. Bernard Arnault

Imagem: WWD/Penske Media via Getty Images

Patrimônio líquido: US$ 160,6 bilhões (R$ 854,4 bilhões), alta de US$ 6,5 bilhões (R$ 34,3 bilhões)

Fonte: LVMH

Idade: 76 anos

Residência: Paris

Cidadania: França

9. Steve Ballmer

Imagem: Lucas Jackson/Reuters

Patrimônio líquido: US$ 156,4 bilhões (R$ 832,1 bilhões), alta de US$ 5,1 bilhões (R$ 27 bilhões)

Fonte: Microsoft

Idade: 69 anos

Residência: Hunts Point, Washington

Cidadania: EUA

10. Warren Buffett

Imagem: Adam Jeffery/CNBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images