Musk é o mais rico do mundo pelo 17º mês seguido; veja top 10 atualizado

Elon Musk é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes - Hannibal Hanschke/Reuters
Elon Musk é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes Imagem: Hannibal Hanschke/Reuters

Colaboração para o UOL

02/10/2025 15h20

Elon Musk ocupa o posto de maior bilionário do mundo pelo 17º mês consecutivo, segundo ranking da Forbes divulgado hoje, referente a setembro.

O que aconteceu

O dono da Tesla adicionou US$ 83,5 bilhões (R$ 399,56 bilhões) no último mês à sua fortuna com a disparada de 33% das ações de sua empresa. Ontem, ele se tornou a primeira pessoa da história a alcançar um patrimônio líquido de US$ 500 bilhões -sua fortuna caiu depois e estava em US$ 489,6 bilhões no fechamento dessa matéria, segundo o tempo real da Forbes .

Elon Musk ampliou sua vantagem sobre o vice-líder, Larry Ellison, dono de uma fortuna de US$ 350,7 bilhões (R$ 1,86 trilhão). Apesar disso, o cofundador da Oracle também expandiu seu patrimônio em US$ 79,8 bilhões (R$ 42,94 bilhões) com a alta de 24% de sua empresa.

O cofundador da Nvidia, Jensen Huang, foi o único entre os dez primeiros a subir no ranking. Ele avançou duas colocações, chegando ao 7º lugar, após uma alta de 7% das ações da fabricante de chips, o que acrescentou US$ 12,2 bilhões (R$ 64,9 bilhões) à sua fortuna.

O quarto maior bilionário do mundo, Jeff Bezos, foi quem mais perdeu dinheiro no período, já que as ações da Amazon recuaram 4%, reduzindo US$ 7,4 bilhões (R$ 39,22 bilhões) de sua fortuna. Mark Zuckerberg (3º) e Warren Buffett (10º) também tiveram quedas: US$ 7,2 bilhões (R$ 38,16 bilhões) e US$ 1,9 bilhão (R$ 10,10 bilhões), respectivamente.

Os dez maiores bilionários do mundo ficaram US$ 201 bilhões (R$ 1,06 trilhão) mais ricos em setembro, com os mercados americanos registrando altas históricas durante o mês. Segundo cálculo de ontem da Forbes, juntos eles somam US$ 2,35 trilhões (R$ 12,5 trilhões) —um avanço de US$ 220 bilhões (R$ 1,17 trilhão) em relação a setembro.

Os 10 mais ricos do mundo:

1. Elon Musk

Elon Musk no Brasil em 2022 - Divulgação/Ministério das Comunicações - Divulgação/Ministério das Comunicações
Imagem: Divulgação/Ministério das Comunicações
  • Patrimônio líquido: US$ 499,1 bilhões (R$ 2,6 trilhões), alta de US$ 83,5 bilhões (R$ 399,56 bilhões) no último mês
  • Fonte: Tesla, SpaceX, xAI, X (ex-Twitter)
  • Idade: 54 anos
  • Residência: Austin, Texas
  • Cidadania: EUA

2. Larry Ellison

3.fev.25 - Larry Ellison na Casa Branca, em Washington, EUA - Elizabeth Frantz - 3.fev.25/Reuters - Elizabeth Frantz - 3.fev.25/Reuters
Imagem: Elizabeth Frantz - 3.fev.25/Reuters
  • Patrimônio líquido: US$ 350,7 bilhões (R$ 1,86 trilhão), alta de US$ 79,8 bilhões (R$ 423 bilhões)
  • Fonte: Oracle
  • Idade: 81 anos
  • Residência: Woodside, Califórnia
  • Cidadania: EUA

3. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, durante apresentação de evento na sede da companhia, em Menlo Park, na Califórnia (EUA) - Josh Edelson/AFP - Josh Edelson/AFP
Imagem: Josh Edelson/AFP
  • Patrimônio líquido: US$ 245,8 bilhões (R$ 1,33 trilhão), queda de US$ 7,2 bilhões (R$ 38,16 bilhões)
  • Fonte: Meta (Facebook)
  • Idade: 41 anos
  • Residência: Palo Alto, Califórnia
  • Cidadania: EUA

4. Jeff Bezos

25.jun.2025 - O fundador da Amazon, Jeff Bezos, acena ao deixar o Hotel Aman em Veneza. Celebridades vão a Veneza esta semana para a festa de casamento de três dias do magnata com Lauren Sanchez - Marco Bertorello/AFP - Marco Bertorello/AFP
Imagem: Marco Bertorello/AFP
  • Patrimônio líquido: US$ 233,5 bilhões (R$ 1,24 trilhão), queda de US$ 7,4 bilhões (R$ 39,22 bilhões)
  • Fonte: Amazon
  • Idade: 61 anos
  • Residência: Miami, Flórida
  • Cidadania: EUA

5. Larry Page

Larry Page (à esq.) e Sergey Brin, fundadores do Google, em foto de 2008 - Jacob Silberberg/Reuters - Jacob Silberberg/Reuters
Larry Page (à esq.) e Sergey Brin, fundadores do Google
Imagem: Jacob Silberberg/Reuters
  • Patrimônio líquido: US$ 203,7 bilhões (R$ 1,08 trilhão), alta de US$ 25,4 bilhões (R$ 134,6 bilhões)
  • Fonte: Google
  • Idade: 52 anos
  • Residência: Palo Alto, Califórnia
  • Cidadania: EUA

6. Sergey Brin

Sergey Brin, um dos fundadores do Google, em foto de abril de 2024 - Etienne Laurent/AFP - Etienne Laurent/AFP
Imagem: Etienne Laurent/AFP
  • Patrimônio líquido: US$ 189 bilhões (R$ R$ 1 trilhão), redução de US$ 23 bilhões (R$ 122,89 bilhões).
  • Fonte: Google
  • Idade: 52 anos
  • Residência: Los Altos, Califórnia
  • Cidadania: EUA

7. Jensen Huang

23.mai.2025 - Presidente da Nvidia, Jensen Huang, participa de evento em Taipé - Ann Wang/REUTERS - Ann Wang/REUTERS
Imagem: Ann Wang/REUTERS
  • Patrimônio líquido: US$ 162,6 bilhões (R$ 861,8 bilhões), queda de US$ 12,2 bilhões (R$ 64,9 bilhões).
  • Fonte: Nvidia
  • Idade: 62 anos
  • Residência: Los Altos, Califórnia
  • Cidadania: EUA

8. Bernard Arnault

Bernard Arnault, Chief Executive Officer of LVMH (Photo by Clint Spaulding/WWD/Penske Media via Getty Images) - WWD/Penske Media via Getty Images - WWD/Penske Media via Getty Images
Imagem: WWD/Penske Media via Getty Images
  • Patrimônio líquido: US$ 160,6 bilhões (R$ 854,4 bilhões), alta de US$ 6,5 bilhões (R$ 34,3 bilhões)
  • Fonte: LVMH
  • Idade: 76 anos
  • Residência: Paris
  • Cidadania: França

9. Steve Ballmer

Steve Ballmer, proprietário do Los Angeles Clippers, é o dirigente mais rico do planeta, com US$ 21,5 bilhões, na 35ª posição - Lucas Jackson/Reuters - Lucas Jackson/Reuters
Imagem: Lucas Jackson/Reuters
  • Patrimônio líquido: US$ 156,4 bilhões (R$ 832,1 bilhões), alta de US$ 5,1 bilhões (R$ 27 bilhões)
  • Fonte: Microsoft
  • Idade: 69 anos
  • Residência: Hunts Point, Washington
  • Cidadania: EUA

10. Warren Buffett

O bilionário Warren Buffett - Adam Jeffery/CNBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images - Adam Jeffery/CNBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images
Imagem: Adam Jeffery/CNBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images
  • Patrimônio líquido: US$ 148,5 bilhões (R$ 789,4 bilhões), avanço de US$ 1,9 bilhão (R$ 10,10 bilhões)
  • Fonte: Berkshire Hathaway
  • Idade: 95 anos
  • Residência: Omaha, Nebraska
  • Cidadania: EUA

