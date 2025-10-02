Dólar sobe, e Bolsa brasileira cai com rumor de transporte coletivo grátis

O dólar terminou o dia em alta, e a Bolsa brasileira caiu devido a preocupações com o risco fiscal do Brasil após o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) dizer que o governo federal estuda implementar logo o transporte público gratuito em todo o país.

O que aconteceu

O dólar comercial avançou 0,2% hoje, para R$ 5,339 na venda. O turismo teve alta de 0,24%, a R$ 5,548.

O Ibovespa, principal índice acionário do país, caiu 1,08%, para 143.949 pontos. As maiores baixas foram da empresa de gestão ambiental Ambipar (-62%), da empresa de investimentos Monteiro Aranha (-28%) e da empresa de eventos Revee (-13%).

Os investidores no mercado financeiro brasileiro ficaram preocupados com uma potencial deterioração do Orçamento do país caso se concretize a ideia de tornar gratuito o transporte público em todo o Brasil. O deputado Tatto disse, em audiência pública sobre a implementação do programa Tarifa Zero em Diadema (SP), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que "prepare estudos para implementar e lançar ainda neste ano" um programa federal semelhante para todos os modais de transporte coletivo de passageiros. O custo estimado para manter um serviço do tipo é de R$ 100 bilhões por ano.

O shutdown do governo americano também está contribuindo para aumentar a tensão no mercado financeiro ao ameaçar atrasar a divulgação de indicadores econômicos importantes para balizar as expectativas. Amanhã, é esperada a publicação da taxa de desemprego e do ritmo de criação de novas vagas no mercado de trabalho (o relatório payroll), dados usados pelo Fed (Federal Reserve, o banco central do país) para tomar decisões sobre o rumo das taxas de juros. Mas, como a administração pública está parada pelo impasse sobre o Orçamento, é possível que os números não saiam, deixando o mercado no escuro.

A aposta em mais reduções da taxa de juros nos EUA tem levado o dólar a fortes quedas no Brasil e no mundo nas últimas semanas. Quando os juros americanos caem, os investidores internacionais deixam ativos nos EUA em busca de ativos com retornos maiores em outros países. O Brasil, atualmente com juros de 15% ao ano, é um dos destinos favoritos. Ao entrar no país, esses investidores precisam trocar seus dólares por reais, e a maior oferta da moeda americana na praça acaba por derrubar as cotações.

*Com informações de agências de notícias