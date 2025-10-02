Brasil tem 11 aeroportos entre os mais pontuais do mundo; veja o ranking

O Brasil tem 11 aeroportos entre os mais pontuais do mundo, de acordo com o relatório On-Time Performance Monthly Report de agosto, divulgado pela consultoria internacional Cirium.

O que aconteceu

O relatório divide os aeroportos em três categorias: grande, médio e pequeno portes. Segundo a metodologia, eles são classificados conforme a capacidade anual de assentos ofertados por ano. Para entrar no ranking, os terminais também precisam ter pelo menos 90% dos voos rastreados com informações reais de partida e chegada.

Na categoria de grandes aeroportos, Congonhas (SP) foi o único brasileiro classificado entre os 20 mais pontuais. Ele conquistou o 3º lugar mundial, com índice de 88,62% de pontualidade, ou seja, de voos concluídos que chegaram ao portão em até 15 minutos do horário programado. O campeão da categoria foi o Aeroporto Internacional Kempegowda, em Bangalor, na Índia, com 91,26%.

Já na categoria dos aeroportos de médio porte, o Brasil contou com quatro aeroportos entre os mais pontuais (veja as posições abaixo). O primeiro colocado foi o Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá, com 93,66%.

2º. Viracopos-Campinas (SP) - 2º lugar, com 93,22% de pontualidade;

3º. Brasília (DF), com 90,97%;

4º. Confins-Belo Horizonte (MG), com 88,70%;

6º. Galeão (RJ), com 86,50%.

O Aeroporto Santos Dumont (RJ) foi o único brasileiro a ganhar a primeira colocação, com índice de 95,02% de pontualidade entre os aeroportos menores. Veja a lista:

1º. Aeroporto Santos Dumont (RJ), com 95,02%

4º. Aeroporto de Salvador (BA), com 91,32%

7º. Belém (PA), com 89,72%

9º. Recife (PE), com 88,98%

11º. Florianópolis (SC), com 88,96%

13º. Curitiba (PR), com 88,51%

15º. Porto Alegre (RS), 88,05%

O estudo da Cirium leva em conta dados de mais de 2 mil fontes globais e avalia a pontualidade dos aeroportos pelas partidas e chegadas realizadas dentro do tempo previsto. A metodologia garante comparabilidade internacional e coloca os resultados brasileiros em evidência no cenário mundial.

A presença de 11 aeroportos brasileiros entre os mais pontuais do mundo mostra a força da nossa infraestrutura. É um reconhecimento da qualidade das operações e da eficiência que buscamos entregar à população todos os dias Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos

Azul, a companhia mais pontual do mundo

A Azul Linhas Aéreas, por sua vez, foi eleita a companhia aérea mais pontual do mundo, com 92,15% de pontualidade. Ela liderou na categoria de empresas aéreas globais, aquelas possuem voos para pelo menos três regiões do mundo e que estão entre as 10% maiores do mundo em termos de capacidade oferecida e volume de voos. Aeromexico, com 87,63%, e SAS (Scandinavian Airlines System), com 87,20%, completam o 'pódio'.