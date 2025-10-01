Topo

Economia

Suprema Corte dos EUA mantém no cargo diretora do Fed demitida por Trump

Lisa Cook - Jonathan Ernst/REUTERS
Lisa Cook Imagem: Jonathan Ernst/REUTERS

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 14h58

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Lisa Cook, diretora do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) demitida pelo presidente Donald Trump, pode permanecer em seu cargo por enquanto.

O que aconteceu

Corte rejeita pedido urgente de Trump. A Corte rejeitou o pedido apresentado por Trump para destitui-la com urgência e informou que só analisará o caso após janeiro de 2026. Trump considerava que tinha autoridade para demiti-la com efeito imediato.

Casa Branca espera vitória definitiva contra Cook na Suprema Corte. O governo "removeu legalmente" Cook e espera "obter uma vitória definitiva após apresentar nossos argumentos orais perante a Suprema Corte em janeiro", disse um porta-voz da Casa Branca à AFP.

Entenda o caso

Trump acusa Cook de fraude. O presidente a acusa de ter mentido aos bancos ao solicitar financiamentos imobiliários pessoais, já que havia apresentado duas residências como principais. Os advogados de Cook consideram que a questão dos financiamentos imobiliários é um "pretexto" para liberar um cargo na cúpula do Fed, onde Donald Trump gostaria de colocar um aliado.

Ela recorreu à Suprema Corte. Primeira mulher negra a assumir a direção do Fed, nomeada pelo democrata Joe Biden, Cook recorreu à Justiça para permanecer no cargo. A Casa Branca tentou impedir sua participação na reunião de política monetária em meados de setembro, sem sucesso.

Caso coloca em xeque a autonomia do Fed. O caso levanta a questão dos limites do poder presidencial sobre uma instituição que dirige a política monetária do país e define as taxas de juros. Os mandatos dos diretores são deliberadamente longos (14 anos). No caso de Cook, até 2038. A lei especifica que Trump pode destituir um diretor com "motivo válido", expressão que a jurisprudência geralmente associa à comprovação de faltas graves ou desvios.

Com informações da AFP

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Economia

Suprema Corte dos EUA mantém no cargo diretora do Fed demitida por Trump

Anvisa pede mais prazo à Justiça para decidir sobre cultivo de cannabis

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 1º de outubro de 2025?

Carteira Nacional Docente começa a ser emitida este mês; saiba como fazer

'Shutdown' nos EUA amplia incertezas, e cotação do ouro bate recordes

China envia 2.000 pessoas para construir fábrica de baterias na Espanha

Dólar sobe, e Bolsa cai com pressão do petróleo e 'shutdown' nos EUA

Bolsa volátil e brecha para corte de juros: como 'shutdown' afeta Brasil

Qual o impacto do 'shutdown' para a economia e a Bolsa? Economista explica

Fazenda publica instrução para bets bloquearem quem recebe Bolsa Família

Governo amplia cortes nos Ministérios da Saúde, Transportes e Cidades