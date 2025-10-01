A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Lisa Cook, diretora do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) demitida pelo presidente Donald Trump, pode permanecer em seu cargo por enquanto.

O que aconteceu

Corte rejeita pedido urgente de Trump. A Corte rejeitou o pedido apresentado por Trump para destitui-la com urgência e informou que só analisará o caso após janeiro de 2026. Trump considerava que tinha autoridade para demiti-la com efeito imediato.

Casa Branca espera vitória definitiva contra Cook na Suprema Corte. O governo "removeu legalmente" Cook e espera "obter uma vitória definitiva após apresentar nossos argumentos orais perante a Suprema Corte em janeiro", disse um porta-voz da Casa Branca à AFP.

Entenda o caso

Trump acusa Cook de fraude. O presidente a acusa de ter mentido aos bancos ao solicitar financiamentos imobiliários pessoais, já que havia apresentado duas residências como principais. Os advogados de Cook consideram que a questão dos financiamentos imobiliários é um "pretexto" para liberar um cargo na cúpula do Fed, onde Donald Trump gostaria de colocar um aliado.

Ela recorreu à Suprema Corte. Primeira mulher negra a assumir a direção do Fed, nomeada pelo democrata Joe Biden, Cook recorreu à Justiça para permanecer no cargo. A Casa Branca tentou impedir sua participação na reunião de política monetária em meados de setembro, sem sucesso.

Caso coloca em xeque a autonomia do Fed. O caso levanta a questão dos limites do poder presidencial sobre uma instituição que dirige a política monetária do país e define as taxas de juros. Os mandatos dos diretores são deliberadamente longos (14 anos). No caso de Cook, até 2038. A lei especifica que Trump pode destituir um diretor com "motivo válido", expressão que a jurisprudência geralmente associa à comprovação de faltas graves ou desvios.

