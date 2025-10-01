Topo

Super-ricos pagam menos imposto que classe média desde 2009, diz estudo

01/10/2025

Um estudo da Sindifisco Nacional (Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal) revelou que os super-ricos pagam, proporcionalmente, menos Imposto de Renda que a classe média desde 2009.

O que aconteceu

O Sindifisco Nacional traçou um histórico das alíquotas efetivas de Imposto de Renda pagos por contribuintes de diferentes faixas de renda desde 2007. O ano foi escolhido por ser o início da divulgação da série histórica divulgada pelos Grandes Números da Receita Federal.

A análise dos dados, obtidos pelo UOL, revela o aprofundamento da regressividade do sistema tributário ao longo de 18 anos. No período analisado, de 2007 a 2023, o percentual da renda total que de fato é cobrada pelo Imposto de Renda, após serem dados todos os descontos previstos em Lei, caiu 2,56 pontos percentuais, uma redução de 37% no pagamento do IR.

A taxa de tributação em 2007 era de 6,32% para a classe média (entre 5 e 30 salários-mínimos) e de 6,90% para os super-ricos (mais de 320 salários-mínimos). Hoje, a classe média paga 9,85% de Imposto de Renda, contra 4,34% dos milionários e bilionários (veja tabela mais abaixo).

A tributação da renda dos contribuintes mais ricos apresentou tendência de queda, recuando quase 40% entre 2007 e 2023. Já a tributação à classe média subiu, aumentando mais de 55,85% nestas duas últimas décadas.

Qual o motivo da disparidade?

São duas as principais causas para a regressividade tributária, ou seja, quando a relação entre o imposto a pagar e a renda decresce com o aumento do nível de renda:

  1. congelamento da tabela do Imposto de Renda
  2. fim da tributação de lucros e dividendos distribuídos

Por um lado, os mais pobres não tiveram a cobrança do Imposto de Renda ajustada pela inflação. Por outro, os mais ricos passaram a não pagar o imposto em cima da maior parte dos rendimentos que são declarados à Receita Federal.

Na avaliação de Dão Real, presidente do Sindifisco Nacional, o Estado como cobrador de impostos de pobres não é eficiente do ponto de vista de justiça social. "O Estado tem que enfrentar a tributação dos ricos para poder distribuir de forma mais equânime. Isso é bom para a sociedade, para reduzir a desigualdade e fundamental para o desenvolvimento econômico do país", diz.

Câmara vota isenção de IR até R$ 5 mil

O levantamento foi realizado em um momento em que o Congresso discute a isenção de Imposto de Renda para contribuintes que ganham até R$ 5 mil, além de instituir uma tributação mínima para os estratos mais ricos da sociedade. A votação ocorre nesta quarta-feira no Congresso Nacional.

O tema enfrenta resistências, que se colocam contra a volta da tributação para os super-ricos. "Se queremos resolver o problema da pobreza, da desigualdade, da falta de acesso a políticas públicas, temos que transformar o Estado num instrumento de distribuição de renda e riqueza no país. E a forma de fazer isso é por meio da tributação", conclui Dão Real.

