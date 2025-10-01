Qual o impacto do 'shutdown' para a economia e a Bolsa? Economista explica

A paralisação do governo dos Estados Unidos deve ter impacto pequeno na economia e nas ações das Bolsas de Valores, avalia William Castro Alves, economista e estrategista-chefe da Avenue, em entrevista ao Canal UOL.

O impasse político travou a aprovação do orçamento para o novo ano fiscal, o que levou à suspensão de serviços federais e deixou milhares de funcionários sem remuneração. O cenário repete disputas vistas no governo Trump, quando o shutdown durou 35 dias. Quanto mais tempo em paralisação, maiores os impactos, avalia Alves.

Para o mercado financeiro o que a gente está vendo hoje obviamente tende a ser um dia negativo, não é uma boa notícia e o mercado de ações acaba refletindo isso. O ouro vem renovando máximas com aquele receio em relação aos Estados Unidos. E a gente talvez tenha maior dificuldade para o FED. Na coleta de dados e, por exemplo, no payroll que sai sexta-feira, pode ser que ele atrase, pode ser que não saia, pode ser que a gente comece a ter problema. E isso é extremamente importante para o FED. O FED bebe nessa fonte desses dados econômicos para tomar suas decisões de política monetária. Ora, se a gente não tiver os dados, não tem a fonte. Então para o FED isso é relevante e aí obviamente que começa, daí sim, a impactar o mercado, se o FED não tiveram os dados necessários para tomar decisões.

Ele lembra que os efeitos econômicos do shutdown dependem da duração. Se for prolongado, pode afetar o pagamento de funcionários públicos, benefícios sociais e a demanda na economia. Para a maioria dos setores, porém, o impacto costuma ser limitado.

Eu diria que pode passar a ter um impacto na medida que seja prolongado. O maior período onde o governo teve fechado ou algumas das agências tiveram fechadas foi no primeiro governo Trump, em dezembro de 2018 a janeiro de 2019. Ali foram 35 dias. A partir do momento que você fica mais de quatro semanas, mais de um mês, aí você começa a ter algum impacto. William Castro Alves

Em geral, os impactos em termos de atividade econômica tendem a ser pequenos. Obviamente, para alguns segmentos específicos da população isso acaba machucando. Mas em geral, para a economia como um todo, tende a ser pequeno e para o mercado de ações também você não vê grande correlação com bolsa para baixo. Agora, obviamente que tem que acompanhar quanto tempo pode demorar isso, para daí sim começar a ter algum impacto na economia.

