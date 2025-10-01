Topo

Economia

Paralisação do governo americano deve durar, no mínimo, até sexta-feira

Trump fala com jornalistas ao deixar a Casa Branca - Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Trump fala com jornalistas ao deixar a Casa Branca Imagem: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Colaboração para o UOL

01/10/2025 18h47

A paralisação do governo americano deve se arrastar por pelo menos três dias. O Senado está de recesso nesta quinta-feira, em comemoração ao Yom Kippur, o Dia do Perdão, no calendário judaico. Os senadores não devem se reunir novamente antes de sexta-feira, no que será o terceiro dia após o início da paralisação. Os Estados Unidos vivem seu primeiro shutdown da segunda gestão do presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Não houve acordo entre o Executivo e o Legislativo para a aprovação do Orçamento. Assim, os Estados Unidos paralisaram diferentes setores dos serviços públicos federais desde o primeiro minuto de hoje.

A saída provisória para o impasse está na aprovação de um financiamento temporário do governo americano no Senado. Os republicanos tentaram aprovação na noite de terça-feria. Eles apresentaram uma proposta para prorrogar o financiamento atual até o final de novembro, enquanto um plano de gastos a longo prazo era negociado.

Os democratas derrubaram o projeto. Eles queriam restituir centenas de bilhões de dólares em gastos com assistência médica, em particular no programa de seguros de saúde denominado Obamacare para famílias de baixa renda. Assim, a proposta não teve os votos necessários no Senado para ser levada ao presidente, o que tornou a paralisação inevitável.

É o primeiro shutdown desde 2019. Na ocasião, a paralisação no primeiro governo Trump foi a mais longa da história e durou 35 dias. O motivo de discordância foi a construção de um muro separando o México dos EUA.

Trump culpa os democratas pelo impasse. O presidente ameaçou punir o partido e seus eleitores com a interrupção de prioridades da agenda progressista, além de cortes no setor público. "Demitiríamos muitas pessoas que serão muito afetadas. E são democratas, vão ser os democratas", disse Trump algumas horas antes no Salão Oval. A ameaça de Trump de novos cortes de empregos aumenta a ansiedade entre os funcionários do governo federal provocada pelas demissões em larga escala iniciadas pelo Doge (Departamento de Eficiência Governamental) do ex-conselheiro da presidência Elon Musk.

750 mil funcionários federais podem ficar afastados. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, sigla em inglês), 750 mil funcionários federais poderiam se encontrar desta vez em situação de desemprego parcial, com uma perda de rendimentos equivalente a US$ 400 milhões (R$ 2,12 bilhões). O "shutdown" anterior, ocorrido de dezembro de 2018 até o fim de janeiro de 2019, reduziu o PIB em US$ 11 bilhões, segundo o CBO. Segundo cálculos dos analistas da companhia de seguros Nationwide, cada semana de fechamento poderia reduzir o crescimento do PIB dos Estados Unidos em 0,2 ponto percentual.

Quais serviços foram afetados

Medicare. Assistência médica pública continuará a funcionar, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, informam as agências internacionais.

Judiciário. Vai permanecer aberto com operações remuneradas até 17 de outubro.

Parques e monumentos nacionais. Vão ficar parcialmente abertos , de acordo com o Departamento do Interior. Os edifícios que precisam de pessoal serão fechados.

Viagens aéreas. Controladores de tráfego aéreo e agentes da Administração de Segurança dos Transportes continuarão trabalhando, mas sem remuneração.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Paralisação do governo americano deve durar, no mínimo, até sexta-feira

Sem compensações, desafio do buraco fiscal vai para governo, diz professor

Governo barra apostas em bets para beneficiários do Bolsa Família e BPC

Fábrica de chocolates familiar fecha as portas após 105 anos de operação

Super-ricos pagam menos imposto que classe média desde 2009, diz estudo

Entregadores não precisam entrar em condomínios no Rio, decreta prefeitura

Suprema Corte dos EUA mantém no cargo diretora do Fed demitida por Trump

Anvisa pede mais prazo à Justiça para decidir sobre cultivo de cannabis

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 1º de outubro de 2025?

Carteira Nacional Docente começa a ser emitida este mês; saiba como fazer

'Shutdown' nos EUA amplia incertezas, e cotação do ouro bate recordes