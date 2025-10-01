IR: Autor de emenda explica isenção parcial para quem ganha até R$ 7,5 mil

A proposta de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda sem desequilibrar as contas públicas é baseada na ideia de neutralidade fiscal, afirmou o deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA), autor de emenda ao projeto do IR, em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Cajado defende que qualquer benefício deve ter compensação clara, citando sua sugestão de cobrar 5% de contribuição sobre o lucro líquido de bancos que lucram acima de R$ 1 bilhão, com aplicação a partir de 2027 para evitar riscos fiscais.

Tenho o princípio da neutralidade fiscal. Fui relator do arcabouço fiscal e jamais proporia qualquer emenda, seja nesse ou em qualquer outro projeto, que viesse a ser traduzido em rombo das contas públicas. Jamais faria isso.

O que proponho é aumentar a linha de corte na isenção progressiva de R$ 7.350, que foi aprovado na comissão, para R$ 7.590, e cobraria 5% de contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos e instituições financeiras que lucram acima de R$ 1 bilhão. Apresentei essa emenda em agosto e nós levamos mais de 60 dias.

Isso teria que ter uma incidência a partir de 2027. Portanto, nós teríamos que agregar no relator, aceitando a emenda, que ela incidiria a partir de 2027 para que não cause justamente esse desequilíbrio nas contas públicas. Cláudio Cajado, deputado federal (PP-BA)

Cajado ressalta que, sem acordo entre governo e Congresso, aumentam os riscos de medidas que pressionem a carga tributária ou criem desequilíbrios futuros.

O acordo tem que ter a participação do governo. Se o governo não se mexer e não acordar com os líderes e com o presidente da Casa será difícil.

O projeto será aprovado, mas estou ouvindo o burburinho de vários colegas que se o governo quer fazer os benefícios, mas nem sempre consegue os recursos, além de aumentar a carga tributária ou tirar da base todas as despesas que tem, colocando essas excepcionalidades ao teto de gasto, o governo resolve o problema. Todos querem fazer bondade, mas encontrar a solução sem aumento da carga não é problema do governo.

Essa tese de que o governo, para poder fazer os benefícios sociais, tem sempre que aumentar a carga tributária ou tirar da base de despesas esses benefícios sociais, já encontrou muita resistência no Congresso, porque estamos gerando uma bomba fiscal para o futuro. Em todo projeto do governo sempre há um aumento de carga tributária. Já sufocou, já deu. Cláudio Cajado, deputado federal (PP-BA)

O deputado afirma que a pressão para aumentar impostos encontra forte resistência no Congresso e cita exemplos recentes de tentativas do governo de ampliar a arrecadação.

A tese de tirar dos ricos para dar para o pobre é positiva, mas criamos o limitador que ia sair e ficou. Ele beneficia em 34% daqueles que vão pagar a pessoa física, seja de dividendos, seja de Imposto de Renda à pessoa física na sua atividade laboral.

Mesmo assim, já existe um pensamento dentro do Congresso de que não dá o governo querer colocar aumento de carga tributária em todo projeto. Essa tese já deu e isso ficou muito explícito na época do IOF, quando houve um problema grave no final do primeiro semestre desse ano. Cláudio Cajado, deputado federal (PP-BA)

Cajado destaca a busca de acordos para evitar pautas que possam prejudicar o equilíbrio fiscal e defende uma agenda econômica positiva para o país.

Hugo Motta está desejando limpar essa pauta, que ele chamou de tóxica, para fazermos uma agenda econômica positiva para o país. É importante que isso seja feito. Não é que a Câmara se preocupa em aumento de deputados. Só vai alterar pra 2030. A questão da blindagem está morta de morte matada. O Senado achou por bem não fazer.

Com relação ao Imposto de Renda, ele não foi votado anteriormente justamente para se construir o acordo para não colocá-lo no plenário sem o acordo para não criar um problema para o governo.

No meu entendimento, o governo tinha que priorizar esse projeto como deseja, mas em um acordo amplo para que não haja no plenário determinadas emendas que beneficiarão a classe trabalhadora prejudicando o governo. Cláudio Cajado, deputado federal (PP-BA)

O parlamentar criticou medidas que camuflam despesas e alerta para riscos de desequilíbrio fiscal futuro, especialmente com gastos fora do teto.

Não dá para fazer benefício social sempre aumentando a carga tributária e querer esconder as contas públicas ou disfarçá-las com uma contabilidade criativa tirando da base de despesas como um todo. Eu fui contra.

Pegou-se uma parte dos recursos do pré-sal, colocou-se para a saúde e para a ação social fora do limite de despesas. Isso está criando uma bomba fiscal para qualquer presidente que possa ser eleito no ano que vem. É um absurdo. Mas a Câmara procedeu assim, não com o meu voto. É possível que faça outras votações nesse sentido.

Por isso estamos alertando. Só através de um acordo com a participação do governo podemos construir a melhor solução sem rombo fiscal. Cláudio Cajado, deputado federal (PP-BA)

Com a não previsão total das compensações, joga-se no colo do governo o desafio do buraco fiscal. Não há como ser aprovada a isenção, a extensão dela e o aumento dos descontos sem as devidas compensações. Isso fica claramente um jogo político. Lauro Gonzalez, professor da FGV

