Governo barra apostas em bets para beneficiários do Bolsa Família e BPC

O Governo Federal, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF), publicou nesta quarta-feira uma norma para impedir que beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) apostem em "bets".

O que aconteceu

Empresas de apostas devem realizar consultas periódicas ao Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para verificar, através do CPF, se o usuário consta na base de dados de beneficiários desses programas sociais. Quando constar, o cadastro deve ser bloqueado, a conta encerrada e eventuais valores depositados devolvidos ao titular.

Para cumprimento da decisão, foi criada uma base de dados com os beneficiários que deve ser consultada pelos agentes operadores de apostas em momentos de controle, no cadastro dos usuários e nos logins. A medida cumpre a decisão judicial cautelar do Supremo Tribunal Federal (STF), além de considerar recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU).

Para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo, foi preciso desenvolver uma ferramenta técnica robusta, com cuidado para que a medida garantisse a proteção dos direitos envolvidos. Proteger cidadãos e cidadãs, sua segurança, seus direitos e seus dados pessoais são sempre objetivos do Governo do Brasil Regis Dudena, Secretário de Prêmios e Apostas do MF

Nota do Ministério da Fazenda reforça que, 'em nenhuma hipótese, os beneficiários dos programas sociais terão seus benefícios suspensos'. "A obrigação de não permitir o cadastro e o acesso dos beneficiários aos sites das bets é das empresas de apostas", esclarece.

As normas entram em vigor já nesta quarta-feira. Os agentes operadores terão até 30 dias para implementar os procedimentos obrigatórios.