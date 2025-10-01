Topo

Economia

Fazenda publica instrução para bets bloquearem quem recebe Bolsa Família

Bets devem consultar o Sigap (Sistema de Gestão de Apostas) para verificar se os apostadores constam na base de dados de beneficiários dos programas sociais - Getty Images
Bets devem consultar o Sigap (Sistema de Gestão de Apostas) para verificar se os apostadores constam na base de dados de beneficiários dos programas sociais Imagem: Getty Images

Brasília

01/10/2025 08h23

Cumprindo decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) ainda do ano passado, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou uma instrução normativa com as diretrizes para que os operadores de bets impeçam o cadastro ou bloqueiem o uso dos sistemas por beneficiários do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

De acordo com o texto, publicado no DOU (Diário Oficial da União), as bets devem consultar o Sigap (Sistema de Gestão de Apostas) para verificar se os apostadores constam na base de dados de beneficiários dos programas sociais. Essa consulta por CPF é obrigatória sempre que os usuários abrirem cadastros nos sites de apostas e no primeiro login do dia.

"Além das consultas previstas, os agentes operadores de apostas deverão realizar consultas ao Sigap a cada quinze dias, no mínimo, de todos os usuários cadastrados em seus sistemas de apostas, com o objetivo de identificar aqueles que eventualmente tenham ingressado na base de dados de pessoa beneficiária dos programas sociais de que trata esta Instrução Normativa", completa o texto.

Quando um beneficiário de programas sociais for detectado, as bets têm até três dias para encerrar a respectiva conta de usuário, com a devolução dos recursos em conta. "Os agentes operadores de apostas devem implementar os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa no prazo de até trinta dias, contado de sua publicação."

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Economia

'Shutdown' nos EUA amplia incertezas, e cotação do ouro bate recordes

China envia 2.000 pessoas para construir fábrica de baterias na Espanha

Dólar cai com 'shutdown' e dados fracos de emprego nos EUA; Bolsa sobe

Bolsa volátil e brecha para corte de juros: como 'shutdown' afeta Brasil

Qual o impacto do 'shutdown' para a economia e a Bolsa? Economista explica

Fazenda publica instrução para bets bloquearem quem recebe Bolsa Família

Governo amplia cortes nos Ministérios da Saúde, Transportes e Cidades

EUA iniciam shutdown que pode cortar serviços essenciais e empregos

Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Fã da Rússia, carioca faz bolos do Leste Europeu e fatura R$ 407 mil ao ano

Com apoio do centrão, Lira testa força para manter texto de isenção do IR