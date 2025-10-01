Fábrica de chocolates familiar fecha as portas após 105 anos de operação

Uma fábrica familiar de chocolates finos fechou suas portas após mais de um século em operação devido a um aumento "insustentável" nos custos, incluindo o preço do cacau.

O que aconteceu

A Beech's Fine Chocolates operava na mesma fábrica, em Preston, na Inglaterra, desde 1920. Ela produzia chocolates artesanais, incluindo trufas, fondants e barras de chocolate de luxo.

Um carregamento que no último ano custava £24 mil (RS 172 mil, na cotação atual) agora custa £78 mil (R$ 560 mil) Comunicado oficial da Fábrica

A empresa informou que esse aumento foi agravado pelo aumento do Seguro Nacional e do salário-mínimo, além de uma disparada nos custos de energia. A Beech's repassou um aumento de 20% nos preços aos clientes, mas não conseguiu cobrir o aumento dos custos na preparação para o Natal.

No comunicado, a empresa disse: "Trump [Donald, presidente dos Estados Unidos] diria que isso equivale a uma tarifa de 300%. Foi algo repentino e global", escreveu, referindo-se aos tarifaços impostos por Trump.

Muitas pessoas em Preston têm boas lembranças de parentes que trabalharam na Beech's ou de si mesmas em tempos mais recentes, e todos nos despedimos com um carinhoso 'au revoir' no dia do fechamento Andrew Whiting, presidente da Beech's Fine Chocolates, em comunicado

A Beech's informou que solicitou ajuda financeira ao Conselho do Condado de Lancashire, mas não havia nenhum programa disponível para apoiar uma empresa mais antiga. Uma porta-voz do Conselho disse que 'foi oferecida ajuda para buscar financiamento por meio do Rosebud Business Growth, mas a empresa não forneceu informações adicionais para avançar'.

'Chocolate do Rei'

Dezenas de pessoas trabalhavam na fábrica, que produzia chocolates artesanais, incluindo uma linha especial em colaboração com a realeza africana. A Beech's produzia chocolates usando grãos de cacau da província de Eti-Oni, na Nigéria.

Rei de Eti-Oni desde 2008, Sua Majestade Real Oba Dokun Thompson Gureje IV e a Rainha Angelique-Monet visitaram Preston para lançar as barras em 2024. O dinheiro arrecadado com as barras é reinvestido em Eti-Oni, que abriga a mais antiga plantação de cacau da Nigéria.