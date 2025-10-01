EUA iniciam shutdown que pode cortar serviços essenciais e empregos

O governo dos Estados Unidos foi paralisado na quarta-feira à 0h01 (1h01 de Brasília) depois que congressistas democratas e o presidente Donald Trump não conseguiram superar um impasse orçamentário durante negociações tensas. O shutdown vai interromper serviços federais e deixar muitos servidores públicos afastados sem pagamento. Até o momento, republicanos e democratas mantêm-se firmes em suas posições.

O que está acontecendo

É o primeiro shutdown desde 2019. Na ocasião, a paralisação no primeiro governo Trump foi a mais longa da história e durou 35 dias. O motivo de discordância foi a construção de um muro separando o México dos EUA.

Disputa envolve subsídios à saúde. Desta vez, a disputa envolve a exigência dos democratas para que o presidente concorde em estender subsídios de saúde prestes a expirar e rever cortes no Medicaid aprovados durante o verão como parte da principal lei de redução de impostos e política doméstica de Trump.

Trump culpa os democratas pelo impasse. O presidente ameaçou punir o partido e seus eleitores com a interrupção de prioridades da agenda progressista, além de cortes no setor público. "Demitiríamos muitas pessoas que serão muito afetadas. E são democratas, vão ser os democratas", disse Trump algumas horas antes no Salão Oval. A ameaça de Trump de novos cortes de empregos aumenta a ansiedade entre os funcionários do governo federal provocada pelas demissões em larga escala iniciadas pelo Doge (Departamento de Eficiência Governamental) do ex-conselheiro da presidência Elon Musk.

Os republicanos do Senado tentaram aprovar um remendo de financiamento temporário. Os republicanos apresentaram uma proposta para prorrogar o financiamento atual até o final de novembro, enquanto um plano de gastos a longo prazo era negociado. Mas os democratas queriam restituir centenas de bilhões de dólares em gastos com assistência médica, em particular no programa de seguros de saúde denominado Obamacare para famílias de baixa renda. Assim, a proposta não teve os votos necessários no Senado para ser levada ao presidente, o que tornou a paralisação inevitável.

Líder da minoria diz que republicanos precisam negociar com democratas para evitar paralisação. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, democrata de Nova York, disse que a derrota da proposta republicana duas vezes no Senado prova que os republicanos precisam negociar com os democratas para avançar. "Por duas vezes, os republicanos não conseguiram votos suficientes para evitar a paralisação. Eles precisam sentar e negociar com os democratas para chegar a um projeto que ambos os partidos possam apoiar", disse, de acordo com a rede CBS.

750 mil funcionários federais podem ficar afastados. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, sigla em inglês), 750 mil funcionários federais poderiam se encontrar desta vez em situação de desemprego parcial, com uma perda de rendimentos equivalente a US$ 400 milhões (R$ 2,12 bilhões). O "shutdown" anterior, ocorrido de dezembro de 2018 até o fim de janeiro de 2019, reduziu o PIB em US$ 11 bilhões, segundo o CBO. Segundo cálculos dos analistas da companhia de seguros Nationwide, cada semana de fechamento poderia reduzir o crescimento do PIB dos Estados Unidos em 0,2 ponto percentual.

Apesar da maioria republicana no Senado, o partido de Trump não controla todos os votos necessários para aprovar leis orçamentárias. Estas exigem 60 votos, sete a mais do que os republicanos têm.

Não se sabe quanto tempo pode durar a paralisação. O governo federal sofreu "shutdown" 21 vezes desde 1976, quando o Congresso promulgou o processo orçamentário moderno.

A paralisação não afetará serviços vitais. São considerados vitais serviços como o Correio, o Exército e os programas de assistência como a Previdência Social e os cupons de alimentação.