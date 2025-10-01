Topo

Economia

Isenção do IR: entenda o que muda para quem ganha até R$ 7.350

O deputado Arthur Lira (em pé) é o relator do projeto, aprovado em sessão comandada por Hugo Motta (sentado) - Pedro Ladeira/Folhapress
O deputado Arthur Lira (em pé) é o relator do projeto, aprovado em sessão comandada por Hugo Motta (sentado) Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 22h50

A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A medida, que também define alíquotas reduzidas para rendimentos de até R$ 7.350 por mês, deve beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. O texto ainda precisa ser analisado pelo Senado Federal.

O que aconteceu

Câmara deu um novo passo para ampliar a isenção do Imposto de Renda. A aprovação no plenário da Casa estabelece que todos os brasileiros com rendimento de até R$ 5.000 mensais ficarão isentos de pagar o tributo. A expectativa é de que a proposta seja sancionada ainda neste ano para começar a valer em 2026

Relacionadas

'Estamos botando ordem no caos tributário', diz Haddad ao comentar reformas

Com apoio do centrão, Lira testa força para manter texto de isenção do IR

'Quem mais reclama do Estado é quem menos paga', diz Haddad sobre IR

Lei prevê beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. A estimativa considera, além da isenção total aos rendimentos de até R$ 5.000, uma redução das alíquotas a quem recebe até R$ 7.350, com base na atual tabela progressiva do IR. Conforme as projeções, o contribuinte com salário mensal de R$ 6.250 terá uma economia anual de aproximadamente R$ 1.800 por ano com a medida, por exemplo.

Alíquota reduzida será gradual. Pessoas com renda ligeiramente superior a R$ 5.000 por mês, por exemplo, pagarão proporcionalmente menos do que indivíduos que ganham até R$ 7.350. Para quem passa desse valor, a cobrança do IR continua igual hoje.

Contrapartida

Compensação será dada por uma tributação mínima para os mais ricos. Para cobrir a perda arrecadatória, será cobrado um imposto mínimo de contribuintes com renda superior a R$ 600 mil por ano (o equivalente a R$ 50 mil por mês), além de uma taxação sobre remessas de dividendos ao exterior.

Rendimento via dividendos hoje não é tributado. Muitos profissionais liberais que trabalham em regime "pejotizado" (como pessoa jurídica, em vez de carteira assinada) conseguem evitar total ou parcialmente o pagamento de imposto ao retirar sua renda dos dividendos das suas empresas, que são isentos do pagamento de IRPF. A adoção do imposto mínimo busca reduzir essa distorção.

Alíquotas sobre a população mais rica chegarão a 10%. A cobrança será gradual para os rendimentos que ultrapassarem R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês), começando por uma faixa de 2,5%. O percentual mais elevado incidirá sobre pessoas com rendimento anual acima de R$ 1,2 milhão (R$ 100 mil por mês), que serão responsáveis pelas cobranças máximas.

Cobrança mínima para renda superior a R$ 50 mil por mês deve atingir somente 0,13% dos contribuintes, avalia o Ministério da Fazenda. O grupo é formado por cerca de 140 mil pessoas que atualmente recolhem em média 2,54% de Imposto de Renda.

Imposto mínimo vai considerar o que já foi pago pelas faixas de renda mais altas. Caso um contribuinte com rendimento anual de R$ 1,2 milhão recolha 8% de Imposto de Renda, terá que pagar apenas mais 2% para atingir os 10%. Se um contribuinte com R$ 2 milhões já pagou 12% de IR, não pagará nada a mais.

Lucros e dividendos entrarão no cálculo dos rendimentos elevados. Conforme a determinação, a tributação da pessoa física será contabilizada por salários, aluguéis, dividendos e outros rendimentos. Não entram na compensação eventuais lucros com a venda de bens, herança, poupança, aposentadoria por doença grave e indenizações.

Regras levam em conta imposto pago por pessoas jurídicas. A soma da tributação como pessoa jurídica e como pessoa física não poderá superar 34% do valor dos dividendos pagos por empresas não financeiras, ou 45% no caso das empresas financeira. Dividendos enviados ao exterior ficam sujeitos a uma tributação de 10% na fonte, independentemente do valor.

Simulações

Na prática, a medida amplia a isenção e concede descontos a uma parcela maior de contribuintes. Para quem ultrapassar a faixa de isenção, haverá reduções parciais no valor devido, aplicadas de forma escalonada, até rendimentos de R$ 7.350,00.

Governo apresentou alterações estimadas com as novas alíquotas. Segundo as projeções, a isenção fará com que uma professora que recebe o piso de R$ 4.867,77 da categoria deixe de pagar integralmente os R$ 312,89 que eram descontados na fonte mensalmente.

Sócios de empresas podem passar a pagar mais. O dono de uma empresa que recebe R$ 985 mil por ano e tem uma alíquota efetiva de 2,7% passará a pagar mais 3,72%, porque sua alíquota mínima será de 6,42%, segundo a tabela apresentada pelo ministério.

Exemplos de como fica o IR:

  • Quem ganha R$ 5.500 terá seu imposto mensal reduzido de R$ 436,79 para R$ 190,47
  • Quem ganha R$ 6.250 por mês terá redução de R$ 643,04 para R$ 496,48
  • Quem ganha R$ 7.200 passará de R$ 904,29 para R$ 884,31
  • Quem ganha acima de R$ 7.350 continua como está, com alíquotas progressivas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%

Imposto de até 10% para alta renda. Para os contribuintes de alta renda, ou seja, aqueles com ganhos acima de R$ 50 mil por mês (R$ 600 mil por ano), a proposta é de um imposto mínimo, a ser aplicado de forma escalonada, até o limite de 10%.

  • Renda anual de até R$ 600 mil - Sem cobrança adicional de imposto
  • Renda anual de R$ 750 mil - Alíquota de 2,5%, equivalente a R$ 18.750
  • Renda anual de R$ 900 mil - Alíquota de 5%, equivalente a R$ 54 mil
  • Renda anual de R$ 1,05 milhão - Alíquota de 7,5%, equivalente a R$ 78.750
  • Renda anual de R$ 1,2 milhão - Alíquota de 10%, equivalente a R$ 120 mil

O que acontece agora

Texto será encaminhado para a análise do Senado Federal. Como a Câmara é a origem de todo projeto apresentado pelo Executivo, a aprovação da isenção ainda depende de aval dos senadores. Caso o projeto seja modificado, ele retornará aos deputados antes de ser enviado para a sanção presidencial.

Alternativa foi aprovada na semana passada pelo Senado. O texto de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi validado, por unanimidade, pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos). Como tramitava em caráter terminativo, a proposta de isenção até R$ 4.990 não precisou ser enviada ao plenário, mas chegou à Câmara e foi ignorada.

Isenção do Imposto de Renda é promessa de campanha do presidente Lula. O projeto foi apresentado pelas mãos do petista e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Para ele, a isenção sempre foi uma prioridade da Casa legislativa.

A isenção do Imposto de Renda não é um favor do Estado, é o reconhecimento de um direito, um avanço na justiça social do país, garantindo mais dinheiro na mesa de quem ganha até R$ 5.000.
Hugo Motta

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Isenção do IR: entenda o que muda para quem ganha até R$ 7.350

Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês

Comissão adia a votação da MP alternativa ao IOF para a véspera de caducar

IR: Autor de emenda explica isenção parcial para quem ganha até R$ 7,5 mil

Paralisação do governo americano deve durar, no mínimo, até sexta-feira

IR: sem compensações, desafio do buraco fiscal é do governo, diz professor

Governo barra apostas em bets para beneficiários do Bolsa Família e BPC

Fábrica de chocolates familiar fecha as portas após 105 anos de operação

Super-ricos pagam menos imposto que classe média desde 2009, diz estudo

Entregadores não precisam entrar em condomínios no Rio, decreta prefeitura

Suprema Corte dos EUA mantém no cargo diretora do Fed demitida por Trump