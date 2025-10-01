Isenção do IR: entenda o que muda para quem ganha até R$ 7.350

A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A medida, que também define alíquotas reduzidas para rendimentos de até R$ 7.350 por mês, deve beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. O texto ainda precisa ser analisado pelo Senado Federal.

O que aconteceu

Câmara deu um novo passo para ampliar a isenção do Imposto de Renda. A aprovação no plenário da Casa estabelece que todos os brasileiros com rendimento de até R$ 5.000 mensais ficarão isentos de pagar o tributo. A expectativa é de que a proposta seja sancionada ainda neste ano para começar a valer em 2026

Lei prevê beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. A estimativa considera, além da isenção total aos rendimentos de até R$ 5.000, uma redução das alíquotas a quem recebe até R$ 7.350, com base na atual tabela progressiva do IR. Conforme as projeções, o contribuinte com salário mensal de R$ 6.250 terá uma economia anual de aproximadamente R$ 1.800 por ano com a medida, por exemplo.

Alíquota reduzida será gradual. Pessoas com renda ligeiramente superior a R$ 5.000 por mês, por exemplo, pagarão proporcionalmente menos do que indivíduos que ganham até R$ 7.350. Para quem passa desse valor, a cobrança do IR continua igual hoje.

Contrapartida

Compensação será dada por uma tributação mínima para os mais ricos. Para cobrir a perda arrecadatória, será cobrado um imposto mínimo de contribuintes com renda superior a R$ 600 mil por ano (o equivalente a R$ 50 mil por mês), além de uma taxação sobre remessas de dividendos ao exterior.

Rendimento via dividendos hoje não é tributado. Muitos profissionais liberais que trabalham em regime "pejotizado" (como pessoa jurídica, em vez de carteira assinada) conseguem evitar total ou parcialmente o pagamento de imposto ao retirar sua renda dos dividendos das suas empresas, que são isentos do pagamento de IRPF. A adoção do imposto mínimo busca reduzir essa distorção.

Alíquotas sobre a população mais rica chegarão a 10%. A cobrança será gradual para os rendimentos que ultrapassarem R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês), começando por uma faixa de 2,5%. O percentual mais elevado incidirá sobre pessoas com rendimento anual acima de R$ 1,2 milhão (R$ 100 mil por mês), que serão responsáveis pelas cobranças máximas.

Cobrança mínima para renda superior a R$ 50 mil por mês deve atingir somente 0,13% dos contribuintes, avalia o Ministério da Fazenda. O grupo é formado por cerca de 140 mil pessoas que atualmente recolhem em média 2,54% de Imposto de Renda.

Imposto mínimo vai considerar o que já foi pago pelas faixas de renda mais altas. Caso um contribuinte com rendimento anual de R$ 1,2 milhão recolha 8% de Imposto de Renda, terá que pagar apenas mais 2% para atingir os 10%. Se um contribuinte com R$ 2 milhões já pagou 12% de IR, não pagará nada a mais.

Lucros e dividendos entrarão no cálculo dos rendimentos elevados. Conforme a determinação, a tributação da pessoa física será contabilizada por salários, aluguéis, dividendos e outros rendimentos. Não entram na compensação eventuais lucros com a venda de bens, herança, poupança, aposentadoria por doença grave e indenizações.

Regras levam em conta imposto pago por pessoas jurídicas. A soma da tributação como pessoa jurídica e como pessoa física não poderá superar 34% do valor dos dividendos pagos por empresas não financeiras, ou 45% no caso das empresas financeira. Dividendos enviados ao exterior ficam sujeitos a uma tributação de 10% na fonte, independentemente do valor.

Simulações

Na prática, a medida amplia a isenção e concede descontos a uma parcela maior de contribuintes. Para quem ultrapassar a faixa de isenção, haverá reduções parciais no valor devido, aplicadas de forma escalonada, até rendimentos de R$ 7.350,00.

Governo apresentou alterações estimadas com as novas alíquotas. Segundo as projeções, a isenção fará com que uma professora que recebe o piso de R$ 4.867,77 da categoria deixe de pagar integralmente os R$ 312,89 que eram descontados na fonte mensalmente.

Sócios de empresas podem passar a pagar mais. O dono de uma empresa que recebe R$ 985 mil por ano e tem uma alíquota efetiva de 2,7% passará a pagar mais 3,72%, porque sua alíquota mínima será de 6,42%, segundo a tabela apresentada pelo ministério.

Exemplos de como fica o IR:

Quem ganha R$ 5.500 terá seu imposto mensal reduzido de R$ 436,79 para R$ 190,47

Quem ganha R$ 6.250 por mês terá redução de R$ 643,04 para R$ 496,48

Quem ganha R$ 7.200 passará de R$ 904,29 para R$ 884,31

Quem ganha acima de R$ 7.350 continua como está, com alíquotas progressivas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%

Imposto de até 10% para alta renda. Para os contribuintes de alta renda, ou seja, aqueles com ganhos acima de R$ 50 mil por mês (R$ 600 mil por ano), a proposta é de um imposto mínimo, a ser aplicado de forma escalonada, até o limite de 10%.

Renda anual de até R$ 600 mil - Sem cobrança adicional de imposto

Renda anual de R$ 750 mil - Alíquota de 2,5%, equivalente a R$ 18.750

Renda anual de R$ 900 mil - Alíquota de 5%, equivalente a R$ 54 mil

Renda anual de R$ 1,05 milhão - Alíquota de 7,5%, equivalente a R$ 78.750

Renda anual de R$ 1,2 milhão - Alíquota de 10%, equivalente a R$ 120 mil

O que acontece agora

Texto será encaminhado para a análise do Senado Federal. Como a Câmara é a origem de todo projeto apresentado pelo Executivo, a aprovação da isenção ainda depende de aval dos senadores. Caso o projeto seja modificado, ele retornará aos deputados antes de ser enviado para a sanção presidencial.

Alternativa foi aprovada na semana passada pelo Senado. O texto de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi validado, por unanimidade, pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos). Como tramitava em caráter terminativo, a proposta de isenção até R$ 4.990 não precisou ser enviada ao plenário, mas chegou à Câmara e foi ignorada.

Isenção do Imposto de Renda é promessa de campanha do presidente Lula. O projeto foi apresentado pelas mãos do petista e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Para ele, a isenção sempre foi uma prioridade da Casa legislativa.