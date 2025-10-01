Elon Musk atinge fortuna de US$ 500 bilhões

Elon Musk tornou-se a primeira pessoa da história a alcançar um patrimônio líquido de US$ 500 bilhões, segundo a revista Forbes. A marca histórica reflete a valorização da Tesla e o aumento do valor de suas outras empresas.

O que aconteceu

Com patrimônio recorde, Musk fechou o dia com US$ 500,1 bilhões às 17h15 (horário de Brasília). O índice de bilionários da Forbes apontou que, às 17h15, Musk acumulava US$ 500,1 bilhões. O salto consolida sua posição isolada no topo da lista global.

O bilionário possui mais de 12,4% da montadora Tesla. Grande parte da fortuna de Musk está ligada à Tesla. Ele detém mais de 12,4% da montadora, e as ações subiram mais de 14% em 2025. Só nesta quarta-feira, a alta de 3,3% acrescentou mais de US$ 6 bilhões ao patrimônio do empresário. O conselho da Tesla propôs recentemente um pacote de compensação de US$ 1 trilhão para Musk, reforçando sua centralidade na estratégia da empresa. A montadora busca se consolidar como potência em inteligência artificial e robótica, além dos carros elétricos.

Além da Tesla, o bilionário viu valorizações expressivas em suas outras companhias. A SpaceX, empresa de foguetes, e a startup de IA xAI tiveram aumentos relevantes de avaliação neste ano, ampliando o alcance de sua fortuna.

O segundo colocado na lista da Forbes é Larry Ellison, fundador da Oracle. Ele tem patrimônio estimado em US$ 350,7 bilhões, quase US$ 150 bilhões a menos do que Musk.

Com informações da Reuters