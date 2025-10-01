Comissão adia a votação da MP alternativa ao IOF para a véspera de caducar

A comissão mista criada para apreciar a MP 1.303, que vai compensar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), adiou pela 2ª vez nesta semana a votação do relatório do relator Carlos Zarattini (PT-SP). A votação ficou para 7 de outubro, um dia antes do limite para caducar.

O que aconteceu

Votação foi adiada por falta de quórum. O relator disse ao UOL que ficou apreensivo com a possibilidade de não ter parlamentares o suficiente para aprovar o relatório e, por isso, decidiu jogar a votação para a semana que vem. A medida ainda precisa ser aprovada na Câmara e no Senado até 8 de outubro para não caducar.

Também há um impasse sobre a taxação de letras de crédito. Segundo o relator, o agronegócio quer zerar a alíquota de 7,5% de Imposto de Renda sobre rendimentos de LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) e LCI (Letras de Crédito Imobiliário).

Zarattini disse que ainda estuda uma forma de compensar a arrecadação com a tributação, caso o pedido do agro seja acatado. Hoje, os títulos comprados por pessoas físicas já são isentos do Imposto de Renda.

A Medida Provisória dará um fôlego estimado de R$ 35 bilhões nas contas. Ainda conforme o relator, a MP 1.303 trará uma arrecadação estimada de R$ 20 bilhões e uma redução nas despesas de R$ 15 bilhões. "Portanto, é uma medida provisória de R$ 35 bilhões com uma perspectiva de garantir a continuidade de programas sociais e de investimento", falou Zarattini em entrevista a jornalistas na terça.

Debêntures incentivadas ficam isentas de Imposto de Renda. Também são incluídos na isenção os rendimentos em contas de depósitos de poupança, produzidos por Certificados de Recebíveis Imobiliários, CDA (Certificados de Depósito Agropecuário), Warrants Agropecuários, Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio e Certificados de Recebíveis do Agronegócio e por Cédulas de Produto Rural.