Carteira Nacional Docente começa a ser emitida este mês; saiba como fazer

A Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), ou Carteira Nacional do Professor, é um documento destinado a professores da educação básica e superior, das redes pública e privada.

O que aconteceu

A lei que cria a carteira foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro. Segundo o Governo, ela tem como objetivo 'identificar professores; promover sua valorização e reconhecimento; e facilitar o acesso às prerrogativas decorrentes da sua condição'.

A CNDB deve começar a ser emitida a partir de segunda quinzena de outubro, de acordo o Ministério da Educação (MEC). Ela tem validade de dez anos em todo o território nacional e status de documento oficial.

A carteirinha dá direito a meia-entrada em eventos culturais como cinemas, teatros e shows, além de desconto de 15% em diárias de hotéis e outras vantagens. Ela ainda oferece outros benefícios exclusivos do Mais Professores pelo Brasil, como ferramentas de trabalho, cartões de crédito com condições diferenciadas e outras parcerias em negociação pelo MEC.

Muitas vezes, o professor chegava pra mim e dizia: 'ministro, às vezes, quando eu vou ao cinema, e que tenho que provar que sou professor, para garantir a meia-entrada, tenho que levar o meu contracheque impresso na mão', ou o holerite, como algumas pessoas conhecem. Portanto, a carteira nacional docente brasileira vai ser uma forma de reconhecer Camilo Santana, ministro da Educação, durante evento de sanção do projeto de lei, no Palácio do Planalto

Como emitir a Carteira Nacional do Professor

Faça o cadastro no site do Programa Mais Professores para o Brasil; O acesso é feito com login Gov.br, com CPF e senha cadastrados; Ao se cadastrar, o professor deve indicar o tipo de vínculo de docência, município e unidade de federação onde atua; As informações serão verificadas por meio das bases de dados do governo federal, como Receita Federal do Brasil e Censo Escolar; O prazo de emissão da nova carteira dependerá da disponibilidade dessas informações.

Quais os benefícios?

Descontos em eventos culturais, como cinemas, teatros e shows

Abatimentos de 15% no valor da diária dos hotéis associados

Acesso a cartão de crédito pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil sem cobrança de anuidade

Documento oficial

A Carteira Nacional Docente do Brasil possui os seguintes dados de identificação pessoal: nome completo; Cadastro de Pessoa Física (CPF); filiação; data e local de nascimento; e órgão ou instituição de ensino onde o professor atua, com indicação da unidade da Federação. Além disso, apresenta um código de barras bidimensional, no padrão QR Code.

Além disso, haverá também uma foto do titular do documento no formato 3x4. A CNDB será emitida pelo MEC e poderá ser solicitada em formato digital e físico.