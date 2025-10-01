Topo

Economia

Carteira Nacional Docente começa a ser emitida este mês; saiba como fazer

iStock
Imagem: iStock

Colaboração

01/10/2025 13h11

A Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), ou Carteira Nacional do Professor, é um documento destinado a professores da educação básica e superior, das redes pública e privada.

O que aconteceu

A lei que cria a carteira foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro. Segundo o Governo, ela tem como objetivo 'identificar professores; promover sua valorização e reconhecimento; e facilitar o acesso às prerrogativas decorrentes da sua condição'.

Relacionadas

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 30 de setembro de 2025?

Faculdade testa 'máquina reversa' da Coca que troca latas por dinheiro

Eleita como 'mais lerda', funcionária com TDAH será indenizada por bullying

A CNDB deve começar a ser emitida a partir de segunda quinzena de outubro, de acordo o Ministério da Educação (MEC). Ela tem validade de dez anos em todo o território nacional e status de documento oficial.

A carteirinha dá direito a meia-entrada em eventos culturais como cinemas, teatros e shows, além de desconto de 15% em diárias de hotéis e outras vantagens. Ela ainda oferece outros benefícios exclusivos do Mais Professores pelo Brasil, como ferramentas de trabalho, cartões de crédito com condições diferenciadas e outras parcerias em negociação pelo MEC.

Muitas vezes, o professor chegava pra mim e dizia: 'ministro, às vezes, quando eu vou ao cinema, e que tenho que provar que sou professor, para garantir a meia-entrada, tenho que levar o meu contracheque impresso na mão', ou o holerite, como algumas pessoas conhecem. Portanto, a carteira nacional docente brasileira vai ser uma forma de reconhecer Camilo Santana, ministro da Educação, durante evento de sanção do projeto de lei, no Palácio do Planalto

Como emitir a Carteira Nacional do Professor

  1. Faça o cadastro no site do Programa Mais Professores para o Brasil;
  2. O acesso é feito com login Gov.br, com CPF e senha cadastrados;
  3. Ao se cadastrar, o professor deve indicar o tipo de vínculo de docência, município e unidade de federação onde atua;
  4. As informações serão verificadas por meio das bases de dados do governo federal, como Receita Federal do Brasil e Censo Escolar;
  5. O prazo de emissão da nova carteira dependerá da disponibilidade dessas informações.

Quais os benefícios?

  • Descontos em eventos culturais, como cinemas, teatros e shows
  • Abatimentos de 15% no valor da diária dos hotéis associados
  • Acesso a cartão de crédito pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil sem cobrança de anuidade

Documento oficial

A Carteira Nacional Docente do Brasil possui os seguintes dados de identificação pessoal: nome completo; Cadastro de Pessoa Física (CPF); filiação; data e local de nascimento; e órgão ou instituição de ensino onde o professor atua, com indicação da unidade da Federação. Além disso, apresenta um código de barras bidimensional, no padrão QR Code.

Além disso, haverá também uma foto do titular do documento no formato 3x4. A CNDB será emitida pelo MEC e poderá ser solicitada em formato digital e físico.

Por que o advogado pode ter a carteira, por que o médico pode ter a carteira, por que o engenheiro pode ter a carteira e o professor não pode ter uma carteira bonita para reconhecer o papel desse profissional? Portanto, a partir de hoje, com essa sanção, vamos garantir que todo o professor, que tenha vínculo com alguma instituição, seja do ensino fundamental, ensino médio, da universidade ou instituto federal, ele vai ter a garantia dessa carteira nacional docente, por lei Camilo Santana, ministro da Educação, durante evento de sanção do projeto de lei, no Palácio do Planalto

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 1º de outubro de 2025?

Carteira Nacional Docente começa a ser emitida este mês; saiba como fazer

'Shutdown' nos EUA amplia incertezas, e cotação do ouro bate recordes

China envia 2.000 pessoas para construir fábrica de baterias na Espanha

Dólar cai com 'shutdown' e dados fracos de emprego nos EUA; Bolsa sobe

Bolsa volátil e brecha para corte de juros: como 'shutdown' afeta Brasil

Qual o impacto do 'shutdown' para a economia e a Bolsa? Economista explica

Fazenda publica instrução para bets bloquearem quem recebe Bolsa Família

Governo amplia cortes nos Ministérios da Saúde, Transportes e Cidades

EUA iniciam shutdown que pode cortar serviços essenciais e empregos

Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?