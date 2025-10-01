Bolsa volátil e brecha para corte de juros: como 'shutdown' afeta Brasil

A confirmação do "shutdown", com o início da paralisação de parte do governo americano, gera volatilidade nos mercados financeiros, com potencial para atrapalhar a Bolsa, mas no médio prazo pode ajudar o Banco Central do Brasil a cortar juros mais adiante.

O que aconteceu

Governo dos EUA é paralisado após Congresso não aprovar orçamento. O shutdown, como é chamado esse evento, limita os gastos públicos do governo americano, com suspensão de pagamentos a serviços e funcionários, além de bloqueio de atividades não essenciais, com impactos sobre atividade econômica.

Dúvidas sobre duração do shutdown provoca aversão a risco. De 15 paralisações que o governo americano enfrentou desde 1981, o mais longo durou 35 dias. Nos mercados financeiros, a incerteza sobre quanto tempo o impasse pode levar desta vez torna incerto o impacto desse evento sobre a atividade econômica.

Incerteza alimenta busca por ativos mais estáveis. Em momentos como esse, os investidores tendem historicamente a buscar ativos considerados mais seguros, como ouro, e a reduzir posições em opções mais arriscadas, como a Bolsa.

Em cenário mais tenso, ativos de defesa tendem a atuar como lastro, como o ouro, que já testa US$?3.900, apoiado pela incerteza global e busca por ativos de refúgio. Lisiê Marques Lema, assessora de investimentos da Booster Capital

Volatidade tende a crescer no curto prazo. Esse ajuste de posições por parte dos investidores, saindo de Bolsa em busca de outros ativos, provoca mais oscilações nos mercados de ações, de câmbio e mesmo no de títulos de renda fixa. Por isso, há expectativa de mais movimentos de vendas e ações que de compra, por exemplo, pressionando para baixo as cotações dos papéis e dos índices acionários.

Impactos no médio prazo

Duração do shutdown pode impactar economia dos EUA. Quanto mais durar a paralisação parcial do governo Donald Trump, maior o potencial de que esse evento afete a atividade econômica. Com menos recursos públicos circulando e parte de famílias de servidores sem renda, o consumo é afetado. Segundo estimativas de mercado, como da corretora Nomura e da seguradora Nationwide, cada semana de shutdown pode tirar do PIB americano até 0,2 ponto percentual do crescimento.

Trump pode aproveitar oportunidade para cortar gastos públicos. O economista Marcelo Kfoury, professor de economia da FGV-EESP, diz que é mais provável que o shutdown seja rápido, como o foi na maior parte das outras oportunidades. "Por isso, os impactos devem ficar mais sobre os ativos". Mas ele destaca que o evento pode ter impactos econômicos, especialmente se Donald Trump aproveitar para cortar empregos e serviços de forma permanente. E isso pode afetar a economia americana.Uma

Uma atividade mais fraca pode ser usada pelo Fed como oportunidade para cortar mais os juro, o que também ajuda a enfraquecer o dólar. Essa duas coisa são boas para a política monetária no Brasil. Marcelo Kfouty, professor da FGV-EESP

Economia menos aquecida favorece corte de juros. A desaceleração do PIB dos EUA é um dos fatores considerados pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) para seguir cortando os juros. A taxa básica está atualmente no intervalo de 4% a 4,25% ao ano, após corte de 0,25 ponto percentual no último encontro do órgão, em 17 de setembro.

Mercado pode rever apostas nos juros dos EUA. O cenário predominante entre economistas e investidores projeta mais duas reduções, levando a taxa americana para intervalo de 3,50% a 3,75%. Mas se o shutdown alimentar o desemprego

e a economia, esfriando a inflação, o mercado pode começar a ver mais espaço para o Fed acelerar o afrouxamento monetário.

Juros americanos influenciam taxas no Brasil. Um dos fatores que os investidores consideram ao aplicar recursos no mundo é a diferença entre os juros nos EUA e de outras economias. Se o Fed acelerar a redução da taxa por lá, o rendimento das aplicações americanas diminui, e o Brasil se torna mais atrativo para atrair dólares.

Dólar mais fraco no Brasil pode favorecer corte de juros brasileiros. O fluxo de recursos de investidores estrangeiros em busca do rendimento mais alto no Brasil tende a reduzir o valor do dólar ante o real. A valorização da moeda brasileira ajuda a segurar os preços de produtos dolarizados e, por tabela, de índices de inflação impactados por esses itens.

Volatilidade pode pesar mais se incerteza for prolongada. O impacto positivo do shutdown na política monetária brasileira, entretanto, pode se tornar nocivo se uma paralisação prolongada alimentar também uma volatilidade nos mercados que se torne mais constante. Neste caso, os investidores podem se afastar dos mercados emergentes até o quadro ficar mais claro.