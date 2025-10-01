A Anvisa solicitou na noite de ontem, via Advocacia-Geral da União (AGU), mais seis meses para poder cumprir a decisão do STJ e, assim, autorizar ou não o plantio de Cannabis sativa — ou cânhamo, a planta da maconha — para fins medicinais no Brasil.

O que aconteceu

Anvisa pediu que o prazo seja adiado para 31 de março de 2026. Em junho deste ano, a ministra Regina Helena Costa, do STJ, havia determinado que até o final de setembro a agência deveria autorizar ou não o cultivo da planta. Tecnicamente, a Anvisa descumpriu a decisão do STJ.

Pedido frustrou cientistas e ativistas que defendem plantio e pesquisa para uso medicinal ou industrial. A Anvisa alega necessidade de debater o assunto com mais atores da sociedade civil.

A prorrogação acarreta ainda mais atraso no desenvolvimento de pesquisas, o que é preocupante. Precisamos avançar na regulamentação e que haja uma definição também em relação aos outros usos do cânhamo, os industriais, abrindo oportunidade para que o setor agrícola cultive a cannabis para diversos fins.

Daniela Bittencourt, secretária-executiva do comitê da Embrapa sobre a planta

O Brasil deverá consumir ao redor de R$ 1 bilhão em remédios à base de canabinoides neste ano. Um estudo do think tank Instituto Escolhas avalia que o mercado poderá sextuplicar até o início da próxima década. No mundo, considerando todos os usos de cannabis, esse mercado pode chegar a US$ 700 bilhões até 2033.

Mudança na Anvisa pode ter contribuído com o impasse. O UOL ouviu de profissionais envolvidos com o tema que a solicitação da Anvisa ocorreu porque o novo presidente da agência, Leandro Pinheiro Safatle, tomou posse apenas no mês passado e teria que se pronunciar em um curto prazo sobre um tema polêmico, que é a permissão de plantação de cannabis no país.

Organização quer levar o caso ao 'Conselhão'. O Instituto Ficus, criado em 2020 para fomentar a aprovação e a regulamentação do cultivo e da pesquisa da cannabis com fins medicinais e industriais, anunciou que pretende levar a discussão na semana que vem ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, que tem a participação de membros do governo, empresários e sociedade civil.

Países como França e China estão produzindo e desenvolvendo patentes e produtos de grande valor agregado à base de cannabis para exportação, enquanto o Brasil fica cada vez mais para trás em relação a esse mercado.

Bruno Pegoraro, presidente do Ficus

De tijolos a remédios

Cannabis tem potencial econômico. Como medicamento, os canabinoides já têm resultados positivos comprovados para doenças como Alzheimer, Parkinson, epilepsia, depressão e ansiedade, entre outras. No âmbito industrial, fibras de cânhamo podem ser usadas para fabricação de têxteis, tijolos, cosméticos, alimentos e rações.

O cânhamo e a maconha são a mesma planta. A diferença na denominação se deve aos diferentes teores de THC, a substância psicoativa que torna a planta uma droga ou não. Daí a polêmica em definitivamente autorizar o cultivo e os usos do vegetal no país.

Desde o ano passado, lei estadual autoriza a distribuição de remédios à base de canabinoides no SUS em São Paulo. A aprovação foi regulamentada somente para pacientes com epilepsias raras. "Ainda assim, são 580 famílias beneficiadas", celebra o deputado Caio França (PSB), autor do projeto. "Não entendo esse preconceito. Se pararmos para pensar, a morfina, largamente usada pela medicina, é um subproduto do ópio", diz. "A proibição dificulta pesquisas e cria um 'apartheid' econômico, em que apenas quem tem dinheiro pode comprar esses remédios."

Até o presidente americano Trump, que é conservador, recentemente se posicionou nas redes sociais a favor do uso de medicamentos à base de cannabis para dor crônica, Alzheimer e náuseas.

Deputado Caio França (PSB) líder da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal na Assembleia Legislativa de SP

Associação setorial vê interesse estratégico. "A produção de cânhamo para medicamentos e outros usos é uma questão de soberania nacional, já que a partir da planta podemos produzir IFA (ingrediente farmacêutico ativo)", afirma Rafael Arcuri, advogado e presidente da Associação Nacional do Cânhamo Industrial. "O Brasil é altamente dependente da importação de IFAs. Se houver uma guerra, por exemplo, corremos sério risco de desabastecimento de remédios, e desenvolver a indústria, inclusive a do cânhamo, é estratégico."

Procurada, a Anvisa não se pronunciou. O departamento de Comunicação do STJ afirmou que a Ministra Regina Costa apreciará as manifestações apresentadas pela Anvisa e AGU antes de proferir uma nova decisão, mas não especificou data.