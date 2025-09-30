Trump adverte democratas sobre ações 'irreversíveis' se governo parar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu os democratas do Congresso, hoje, que permitir a paralisação do governo federal à meia-noite daria a sua administração a oportunidade de tomar medidas "irreversíveis", incluindo o encerramento de programas importantes para eles.



O que aconteceu

Trump ameaçou com a possibildiade de encerrar programas. "Podemos fazer coisas durante a paralisação que são irreversíveis, que são ruins para eles e irreversíveis para eles, como cortar um grande número de pessoas, cortar coisas de que eles gostam, cortar programas de que eles gostam", disse Trump em comentários aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca.

E com a demissão de funcionários federais. "Todos vocês conhecem Russell Vought", acrescentou Trump, referindo-se ao diretor do Escritório de Gestão e Orçamento. "Ele se tornou muito popular recentemente porque pode reduzir o orçamento a um nível que não poderia ser feito de outra forma." Trump não especificou as medidas que poderia tomar, mas recentemente levantou a possibilidade de reduzir ainda mais a força de trabalho federal.

À meia-noite, os Estados Unidos entrarão em sua 15ª paralisação do governo desde 1981. A menos que os republicanos e democratas no Congresso cheguem a um acordo para financiar temporariamente as agências federais com o início de um novo ano fiscal na quarta-feira.

Vice-presidente diz que risco de 'shutdown' cresceu. Após encontro com representantes da oposição, o vice-presidente JD Vance disse a jornalistas que o governo está caminhando para uma paralisação porque "os democratas não querem fazer a coisa certa".