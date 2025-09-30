Trump confirma 'tarifaço' adicional sobre madeira, móveis e estofados

Os Estados Unidos confirmaram a cobrança de uma tarifa adicional sobre madeira, móveis e estofados. A ordem executiva publicada pela Casa Branca determina que as alíquotas adicionais passam a valer a partir do dia 14 de outubro.

O que aconteceu

Donald Trump impõe novas tarifas sobre a importação de madeira. A decisão assinada pelo presidente dos Estados Unidos estabelece a cobrança adicional de 10% sobre madeira bruta ou serrada e de 25% sobre armários de cozinha, gabinetes de banheiro e móveis estofados. As novas tarifas entram em vigor no dia 14 de outubro.

Cobranças haviam sido antecipadas por Trump na semana passada. O presidente dos Estados Unidos anunciou em uma rede social que haveria uma cobrança adicional de 50% sobre os bens relacionados ao setor madeireiro e mobiliário. Na ocasião, ele também mencionou que tarifas adicionais passariam a incidir sobre medicamentos e caminhões pesados, mas as ordens executivas para os dois setores ainda não foram assinadas.

Secretaria de Comércio diz que as importações de madeira ameaçam os EUA. No documento que determina as cobranças adicionais, Trump diz que foi informado pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, sobre o efeito negativo sobre a "segurança nacional" do país.

O secretário constatou e me informou sobre sua opinião de que produtos de madeira estão sendo importados para os Estados Unidos em quantidades e circunstâncias que ameaçam prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos.

Alíquotas serão elevadas a partir de 1º de janeiro de 2026. O anúncio prevê ainda que as futuras cobranças aplicadas subirão para 30% sobre estofados de madeira. Já para os armários de cozinha e gabinetes de banheiro, a taxa alcançará 50%. As exceções são previstas para países que celebrem um acordo comercial que "não ameace o comprometimento da segurança nacional" dos Estados Unidos.

Nova taxa anunciada por Trump aumenta a preocupação do setor no Brasil. Em entrevista concedida ao UOL na semana passada, a diretora-executiva da Abimóvel (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário), Cândida Cervieri, afirmou que o setor já sofre com os efeitos e lamentou a possibilidade de um "tarifaço" ainda maior. "A importação de móveis do Brasil representa 0,7% da balança comercial dos Estados Unidos. Não é o setor de móveis do Brasil que ameaça a defesa nacional deles", avaliou.

Veja as cobranças adicionais: