Topo

Economia

EUA correm para evitar paralisação do governo por impasse orçamentário

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 11h06

Em meio a trocas de acusações entre o governo e a oposição, os Estados Unidos correm contra o relógio para evitar que um impasse na lei orçamentária leve à paralisação da administração pública, o chamado shutdown. O prazo para evitar essa situação termina na noite de hoje, mas um acordo é considerado improvável após o fracasso das negociações na segunda-feira.

O que aconteceu

Vice-presidente diz que risco de 'shutdown' cresceu. Após encontro com representantes da oposição, o vice-presidente JD Vance disse a jornalistas que o governo está caminhando para uma paralisação porque "os democratas não querem fazer a coisa certa".


Trump acusa a oposição. Segundo o presidente, os democratas pediram "exigências ridículas e pouco sérias", incluindo mais de US$ 1 trilhão em gastos. O republicano afirmou que os opositores querem "financiar seguro de saúde para imigrantes ilegais, cirurgias de transição de gênero para menores de idade e permitir a abertura das fronteiras". "Os democratas no Congresso parecem ter perdido completamente o rumo", disse.

Os democratas reivindicam mais verbas sociais. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, declarou à NBC que "precisamos de negociações sérias". Já Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara, defendeu um "consenso bipartidário que realmente satisfaça as necessidades do povo americano em matéria de saúde, segurança e bem-estar econômico".

Os republicanos oferecem apenas um orçamento temporário. O plano deles prevê o financiamento do governo até o fim de novembro. Eles afirmam que essa é a única proposta em discussão. Os democratas, por outro lado, exigem a recomposição de centenas de bilhões de dólares em programas de saúde.

A pressão cresce. O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, afirmou à Fox News que Trump está "aberto ao diálogo" e "quer agir de boa-fé", mas não deu detalhes sobre possíveis novas negociações nesta segunda-feira.

* Com informações da AFP e da Agência Estado.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

EUA correm para evitar paralisação do governo por impasse orçamentário

Dólar tem leve queda com risco de paralisação nos EUA; Bolsa avança

Que horas cai o 5º lote da restituição do IR 2025 hoje? Veja como funciona

Consulta ao 5º e último lote de restituição do IR: veja quem recebe hoje

Dívida líquida do governo cresce R$ 17 bi em agosto e chega a 64,2% do PIB

Anvisa decide se Brasil pode plantar Cannabis, mercado de até R$ 6 bilhões

Paralisação nos EUA pode custar bilhões e afetar mundo todo, diz economista

Taxa de desemprego segue em 5,6% e fecha agosto no menor nível da história

Trump confirma 'tarifaço' adicional sobre madeira, móveis e estofados

Aprenda a pedir Crédito do Trabalhador, o consignado do FGTS

Confira o calendário de pagamentos do saque-aniversário do FGTS 2025