Em meio a trocas de acusações entre o governo e a oposição, os Estados Unidos correm contra o relógio para evitar que um impasse na lei orçamentária leve à paralisação da administração pública, o chamado shutdown. O prazo para evitar essa situação termina na noite de hoje, mas um acordo é considerado improvável após o fracasso das negociações na segunda-feira.

O que aconteceu

Vice-presidente diz que risco de 'shutdown' cresceu. Após encontro com representantes da oposição, o vice-presidente JD Vance disse a jornalistas que o governo está caminhando para uma paralisação porque "os democratas não querem fazer a coisa certa".

Trump acusa a oposição. Segundo o presidente, os democratas pediram "exigências ridículas e pouco sérias", incluindo mais de US$ 1 trilhão em gastos. O republicano afirmou que os opositores querem "financiar seguro de saúde para imigrantes ilegais, cirurgias de transição de gênero para menores de idade e permitir a abertura das fronteiras". "Os democratas no Congresso parecem ter perdido completamente o rumo", disse.

Os democratas reivindicam mais verbas sociais. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, declarou à NBC que "precisamos de negociações sérias". Já Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara, defendeu um "consenso bipartidário que realmente satisfaça as necessidades do povo americano em matéria de saúde, segurança e bem-estar econômico".

Os republicanos oferecem apenas um orçamento temporário. O plano deles prevê o financiamento do governo até o fim de novembro. Eles afirmam que essa é a única proposta em discussão. Os democratas, por outro lado, exigem a recomposição de centenas de bilhões de dólares em programas de saúde.

A pressão cresce. O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, afirmou à Fox News que Trump está "aberto ao diálogo" e "quer agir de boa-fé", mas não deu detalhes sobre possíveis novas negociações nesta segunda-feira.

* Com informações da AFP e da Agência Estado.