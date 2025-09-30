Dívida líquida do governo cresce R$ 17 bi em agosto e chega a 64,2% do PIB

Os gastos do governo superaram as receitas em R$ 17,3 bilhões em agosto, sem contar o pagamento das dívidas, o que elevou a dívida pública líquida de 63,6% para 64,2% do PIB (produto interno bruto) na comparação mensal, segundo o relatório de Estatísticas Fiscais Públicas divulgado hoje pelo Banco Central.

O que aconteceu

Dívida líquida do setor público cresce 1,5% e atinge R$ 8 trilhões. No ano, o endividamento líquido do governo brasileiro acumula aumento de 2,7%.