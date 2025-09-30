Topo

Relator diz que MP do IOF será votada em comissão na quinta

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) é relator da MP do IOF Imagem: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Amanda Freitas

Colaboração para o UOL, em Brasília

30/09/2025 15h06Atualizada em 30/09/2025 16h40

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) disse que seu relatório vai ser votado na quinta na comissão mista. A proposta foi apresentada pelo governo para compensar a elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O que aconteceu

Pedido de vista coletivo suspendeu análise do texto. O deputado apresentou seu relatório na semana passada. A expectativa era votar hoje na comissão mista, mas, segundo Zarattini, a pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a apreciação foi adiada para a manhã de quinta.

Plenários da Câmara e Senado devem votar na semana que vem. Segundo o relator, também ficou combinado com Motta que, depois de passar na comissão, a proposta será apreciada na Câmara e no Senado na próxima semana. A medida provisória caduca no dia 8.

Proposta prevê taxação de letras de crédito. O texto estabelece a taxação de 7,5% de Imposto de Renda sobre rendimentos de LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) e LCIs (Letras de Crédito Imobiliário).

Tratativas com os setores imobiliário e do agro avançaram, mas ainda não foram concluídas. "Existe um interesse muito grande tanto do agronegócio como do setor imobiliário de que essas medidas que tocam em aplicações de investimentos nestes segmentos não tenham influência negativa. Nós estamos avançando, mas ainda não concluímos", disse o relator em conversa com jornalistas.

Seguro Defeso para o pescador foi solucionado, segundo Zarattini. "Hoje de manhã, concluímos uma negociação com deputados que têm relação com o setor da pesca e, principalmente, as confederações de trabalhadores da pesca. Essa negociação teve bastante acordo, com a participação do Ministério do Trabalho, que é quem vai agora coordenar o pagamento do Seguro Defeso", disse.

A Medida Provisória dará um fôlego estimado de R$ 35 bilhões nas contas. Ainda conforme o relator, a MP 1.303 trará uma arrecadação estimada de R$ 20 bilhões e uma redução nas despesas de R$ 15 bilhões. "Portanto, é uma medida provisória de R$ 35 bilhões com uma perspectiva de garantir que os programas sociais e de investimento tenham solução de continuidade no ano que vem", falou Zarattini.

Debêntures incentivadas ficam isentas de Imposto de Renda. Também são incluídos na isenção os rendimentos em contas de depósitos de poupança, produzidos por Certificados de Recebíveis Imobiliários, CDA (Certificados de Depósito Agropecuário), Warrants Agropecuários, Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio e Certificados de Recebíveis do Agronegócio e por Cédulas de Produto Rural.

