Senado aprova regulamentação da reforma tributária; projeto volta à Câmara

O plenário do Senado Federal aprovou, com 51 votos favoráveis e 10 contrários, o texto-base do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária (PLP 108/2024). Como o texto foi modificado, ele voltará à Câmara e precisa ser validado pelos deputados antes de ser encaminhado para a sanção presidencial. A decisão autoriza a criação do Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), que terá a função de cobrar, fiscalizar e distribuir o imposto após a implementação das mudanças no sistema tributário.

O que aconteceu

Senado aprovou a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. O texto alternativo ao projeto recebido pela Câmara dos Deputados faz parte da regulamentação das mudanças propostas pelo governo federal para o sistema tributário nacional. A aprovação dependia da maioria absoluta (41) dos senadores. Agora, o texto será encaminhado para uma nova análise dos deputados.

Votação valida criação do Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Uma das novidades apresentadas pela reforma tributária, o IBS vai unificar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o ISS (Imposto sobre Serviços). Caberá ao Comitê Gestor, órgão de competência compartilhada entre estados e municípios, a fiscalização das cobranças.

Criado após a sanção da reforma, Comitê Gestor será formado por 54 conselheiros. O substitutivo do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da proposta, determina que os representantes dos estados e municípios formarão o colegiado superior com mandatos de quatro anos. Os escolhidos devem ter experiência na área tributária e boa reputação e só poderão ser afastados do posto por denúncia judicial, falta grave ou condenação à prisão.

Órgão não terá subordinação hierárquica a nenhuma outra instituição pública. As prestações de contas do Comitê Gestor do IBS serão semelhantes às de órgãos como o Ministério Público e dos três Poderes, mas adaptadas às suas peculiaridades. Fica também determinado que a União emprestará R$ 3,8 bilhões, por meio de operações de crédito, para custear a entidade até 2028, quando a arrecadação do IBS será suficiente para cobrir os custos do comitê.

O que mudou

Substitutivo altera o modelo de repartição dos recursos arrecadados com o IBS. A proposta determina que, além dos impostos, serão divididos entre os estados e municípios os rendimentos de aplicações financeiras, juros e multas de mora. Também fica definida a extensão até 2096 do prazo de vigência do seguro-receita, mecanismo para compensar perdas de arrecadação para estados e municípios com a reforma tributária.

Texto muda a alíquota máxima cobrada dos novos impostos para serviços financeiros. A cobrança somada de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS aumentará de 10,85% a 12,5% entre 2027 e 2033, com estabilidade a partir de 2034. As regras estabelecem que as alíquotas para os tributos que serão integrados na formação do IVA Dual (Imposto sobre Valor Agregado) serão definidas somente em futura lei.

Divisão do ICMS sugerida seguirá os índices vigentes até 2032. Como o IBS só começa a valer integralmente a partir de 2033, o substitutivo estabelece que o ICMS e o ISS sejam cobrados regularmente até o período. A partir de 2032, os recebimentos de ICMS servirão de referência para a definição dos recebimentos com o IBS a partir do ano seguinte.

Relatório favorece refrigerantes e limita 'imposto do pecado' sobre bebidas açucaradas. Braga acatou uma emenda para limitar a incidência do IS (Imposto Seletivo), conhecido como "Imposto do Pecado", sobre as bebidas açucaradas. A mudança favorece o setor de refrigerantes. A alteração determina que as alíquotas do Imposto Seletivo estabelecidas nas operações com bebidas açucaradas respeitarão o percentual máximo de 2%. O tributo será introduzido gradualmente de 2029 a 2033.

Proposta do Senado altera outros pontos do texto aprovado na Câmara. Conforme o texto, taxistas e fretistas com renda anual inferior a R$ 40.500 não serão atingidos pelos impostos e pagarão alíquotas equivalentes às aplicadas aos motoristas de aplicativo.

Cobrança sobre proprietários de imóveis alugados também foi alterada. O relatório de Braga estabelece também que as cobranças mensais de R$ 600 ficam fora dos impostos em aluguéis de imóveis. Ele avalia que a mudança resulta de incerteza criada pelo texto original, que não esclarecia se a cobrança seria mensal ou anual.

Reforma

Mudanças tributárias começarão a ser implementadas em janeiro de 2026. Sancionadas pelo presidente Lula em janeiro, as alterações nas normas de cobrança dos impostos sobre consumo acontecerão de maneira progressiva, com alíquotas de teste para as cobranças da CBS e do IBS, reunidos no IVA (Imposto sobre Valor Agregado) a partir do ano que vem. A nova legislação promove, gradualmente, a substituição de cinco tributos: PIS, Cofins, IOF-Seguros, IPI, ICMS e ISS. A estimativa é de que todas as alterações propostas passem a valer em 2033.

Empresas precisam se preparar para as mudanças impostas. Durante o período de adaptação, as notas fiscais emitidas devem destacar os valores correspondentes a 0,9% de CBS sobre o produto vendido e 0,1% de IBS. Com o fim do período de testes, os tributos hoje presentes na rotina dos brasileiros passam a ser extintos e dão lugar às novas modalidades instituídas pela reforma tributária a partir de 2027.

Ano de 2027 marca ainda o início da cobrança do IS (Imposto Seletivo). Popularmente apelidado de "Imposto do Pecado", o tributo vai incidir sobre os valores de bens vistos como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, a exemplo de bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros e veículos diversos com alta emissão de poluentes.

Alíquotas do Imposto Seletivo ainda dependem da aprovação de lei ordinária. A implementação deve trazer cobranças distintas, variando conforme os produtos listados como prejudiciais. Os critérios consideram o efeito ao meio ambiente e o nível de dano à saúde. Estima-se, inclusive, que as alíquotas evoluam conforme o teor alcoólico das bebidas.

Processo de implementação total da reforma está previsto para 2033. Com a substituição gradual das alíquotas do ICMS e do ISS a partir de 2029, o ano de 2033 marca a substituição efetiva da CBS e do IBS em substituição às cobranças de caráter estadual e municipal. O governo federal prevê avanços de "médio prazo" com a regulamentação.