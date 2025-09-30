Paralisação nos EUA pode custar bilhões e afetar mundo todo, diz economista

O possível "shutdown", a paralisação da máquina pública norte-americana, pode custar bilhões e afetar todo o mundo, já que se trata da maior potência econômica da atualidade, avalia Daniel Teles, sócio do Valor Investimentos, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e líderes democratas saíram de uma reunião na Casa Branca sem avanços concretos para impedir uma possível paralisação do governo, que pode afetar diversos serviços federais a partir de quarta-feira. "Acho que estamos caminhando para uma paralisação", afirmou o vice-presidente JD Vance.

Segundo Teles, democratas e republicanos travam disputa sobre gastos e prioridades, o que pode levar à suspensão de serviços e prejuízo bilionário.

Shutdown simplesmente significa parar o Estado, parar a máquina pública americana. Da última vez que isso aconteceu, em 2018 e 2019, ficou paralisado por cinco semanas por conta de divergência no Congresso e o impacto disso foi de 3 a 5 bilhões de dólares de prejuízos à máquina pública.

Durante o shutdown, apenas serviços essenciais seguem funcionando, mas muitos trabalhadores continuam sem receber.

Para-se simplesmente a máquina estatal, somente serviços essenciais continuam operando e sem remuneração, é importante dizer isso, porque enquanto você não tem ali a resolução e a aprovação entre eles, a máquina pública fica 100% paralisada - folha de pagamento, serviços, importação...

O sócio da Valor Investimentos aponta que o embate ideológico entre democratas e republicanos é central para o risco de novo shutdown. Segundo ele, Trump sempre defendeu cortes e redução da máquina pública como bandeira política.

Você tem um risco muito claro desse shutdown, não só pelo que o JD Vance sinalizou, mas muito por um embate ideológico dos democratas estarem tentando aprovar o seu orçamento, E o Trump, ele bateu desde o primeiro momento na sua corrida eleitoral de que a máquina pública americana estava inchada, os gastos e a ineficiência do governo eram muito altos.

Trump tem agora a possibilidade de reforçar o seu pensamento de que ele estava falando sério ali na corrida eleitoral e as consequências disso não só para o Estado americano, mas uma vez que a gente está falando da maior economia do mundo, é gigantesco. Então, todos os países podem ser afetados. Diferentes secretarias e agências públicas vão parar de funcionar e todo mundo que faz interface de alguma forma com o governo americano vai ser impactado por isso.

