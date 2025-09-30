Governo vai anunciar mudanças no vale-alimentação em outubro, diz ministro

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o governo federal deve divulgar em outubro as mudanças para o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), o vale-alimentação.

O que aconteceu

O objetivo das novas regras é reduzir as taxas que bares, restaurantes e supermercados pagam às operadoras de vale-alimentação e vale-refeição. O anúncio das mudanças estava programado para maio, mas acabou adiado.

Luiz Marinho disse que a decisão será tomada em conjunto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo após ele voltar de uma viagem à República Dominicana. Ele afirmou ainda que pretende esgotar a mediação entre as operadoras e os representantes de bares e restaurantes para evitar que o assunto vá para a Justiça.

O presidente Lula nos autorizou. Está comigo e com o Haddad, e eu e ele vamos tomar essa decisão assim que vencermos o cansaço na mesa de negociação. Precisamos decidir em outubro, de qualquer jeito. O que estamos buscando é criar condições para evitar ajuizamento Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, durante coletiva para apresentar os resultados da geração de empregos em agosto

As taxas de desconto, conhecidas como Merchant Discount Rate (MDR), são cobradas dos estabelecimentos que aceitam esses cartões como forma de pagamento. Além de diminuir a taxa, o Governo também quer reduzir o prazo de transferência do valor para o comércio -que hoje gira em torno de 30 dias.