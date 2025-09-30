Lula sanciona leis que ampliam licença e salário maternidade; o que muda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem leis que ampliam a licença e o salário-maternidade.

O que aconteceu

As leis sancionadas foram:

Projeto de Lei nº 386, de 2023 , que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e prorroga a licença-maternidade em até 120 dias após a alta hospitalar do recém-nascido e de sua mãe

, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e prorroga a licença-maternidade em até 120 dias após a alta hospitalar do recém-nascido e de sua mãe Projeto de Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991, para ampliar o prazo de recebimento do salário-maternidade.

O que muda?

Agora, se a mãe ou o bebê precisarem permanecer internados por mais de duas semanas após o parto, a licença e o salário-maternidade podem ser estendidos em 120 dias, contando a partir da alta da mãe ou do recém-nascido. Na prática, a licença poderá ser prorrogada por 120 dias após a alta, descontando o tempo de repouso antes do parto.

Além da prorrogação do afastamento, a nova legislação garante que o salário-maternidade seja pago integralmente durante todo o período de internação e pelos 120 dias após a alta.

Como era antes?

Até então, a licença-maternidade era fixa em 120 dias a partir do parto, sem prorrogação específica para prematuridade ou internações prolongadas, iniciando-se entre o 28º dia antes do parto e a data de nascimento do bebê. Já o salário-maternidade era pago a partir do 28º dia que antecede o parto e pago por até 120 dias.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já havia decidido em 2022 que a contagem da licença e do salário-maternidade, em casos de internação da mãe ou do bebê, deveria começar a partir da alta hospitalar.

Semana sobre os Cuidados com as Gestantes e as Mães

Lula também sancionou o Projeto de Lei nº 853, que institui a Semana Nacional de Conscientização sobre os Cuidados com as Gestantes e as Mães. A semana dará ênfase aos primeiros mil dias, que compreende o período da gestação até o segundo ano de vida do bebê, de forma a estimular o desenvolvimento integral da primeira infância.

As sanções aconteceram na abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília. Além de Lula, estavam presentes a primeira-dama Janja, ministras, ministros e representantes de movimentos sociais.