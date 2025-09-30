Eleita como 'mais lerda', funcionária com TDAH será indenizada por bullying

A atendente de uma rede de laboratórios será indenizada após sofrer bullying no ambiente de trabalho e ser eleita como 'a mais lerda do setor'. As informações são do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG).

O que aconteceu

Na ação trabalhista, a profissional relatou ter TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Ela passou a apresentar crises de ansiedade devido às limitações decorrentes do transtorno somadas à sobrecarga e pressão no ambiente de trabalho e, posteriormente, desenvolveu quadro de transtorno psíquico.

Ela alegou ter sido vítima de assédio moral por parte de colegas, sendo chamada de "lerda" e "sonsa", além de dizerem que ela "se fazia de sonsa para sobreviver". Ela relatou ainda que foi "premiada" com um "troféu" por ser considerada "a empregada mais lerda do setor".

Em sua defesa, a rede de laboratórios negou qualquer relação entre as atividades realizadas no trabalho e a eventual doença desenvolvida pela autora. A empresa ainda repudiou a prática de atos configuradores de assédio moral.

No entanto, a magistrada identificou a prática reiterada de atos discriminatórios por parte das colegas de trabalho, motivados por uma suposta baixa produtividade da atendente. Documentos juntados ao processo provam a realização de "ranqueamentos" e a entrega de "premiação" à trabalhadora como "a mais lerda do setor".

Perícia médica comprova ambiente hostil

Perícia médica concluiu que o bullying teve papel determinante no surgimento e agravamento do transtorno psíquico, configurando "nexo concausal", quando o trabalho é uma das causas da doença, junto com outros fatores. Segundo o especialista, os fatores ocupacionais criaram um ambiente hostil, que contribuiu de forma significativa para o quadro de adoecimento.

A prova testemunhal reforçou a conclusão. Em especial, o depoimento do chefe da funcionária confirmou que a violência psicológica era de conhecimento da chefia imediata. Ainda assim, nenhuma medida efetiva foi adotada para coibir a prática.

A perícia médica concluiu ainda que a intensidade da violência psicológica foi fator preponderante para o agravamento do transtorno ansioso-depressivo da autora. A gravidade do quadro exigiu seu afastamento do trabalho por três meses, para tratamento e recuperação.

R$ 20 mil de multa

A sentença, da juíza Cristiana Soares Campos, titular da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, ainda reconheceu o direito à estabilidade provisória de 12 meses. Como a autora já havia sido desligada, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização substitutiva, além das verbas rescisórias devidas.

A empresa foi condenada, inicialmente, ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 50 mil. Entretanto, em recurso, o valor foi reduzido para R$ 20 mil, quantia considerada mais adequada pelo TRT-MG, diante da extensão do dano, da capacidade econômica das partes, do caráter pedagógico da medida e da jurisprudência em casos semelhantes. O processo foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para exame do recurso de revista.