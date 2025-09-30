Topo

Economia

Eleita como 'mais lerda', funcionária com TDAH será indenizada por bullying

Funcionário alegou ter sofrido assédio moral por parte de colegas após ser chamada de "lerda" e "sonsa" - Getty Images
Funcionário alegou ter sofrido assédio moral por parte de colegas após ser chamada de 'lerda' e 'sonsa' Imagem: Getty Images

Colaboração para o UOL

30/09/2025 16h31

A atendente de uma rede de laboratórios será indenizada após sofrer bullying no ambiente de trabalho e ser eleita como 'a mais lerda do setor'. As informações são do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG).

O que aconteceu

Na ação trabalhista, a profissional relatou ter TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Ela passou a apresentar crises de ansiedade devido às limitações decorrentes do transtorno somadas à sobrecarga e pressão no ambiente de trabalho e, posteriormente, desenvolveu quadro de transtorno psíquico.

Relacionadas

Heineken abre mais de 30 vagas home office com salários de até R$ 22 mil

TJ mantém suspensas execuções contra Ambipar em disputa com Deutsche Bank

Dono da companhia aérea Itapemirim será julgado por crime de estelionato

Ela alegou ter sido vítima de assédio moral por parte de colegas, sendo chamada de "lerda" e "sonsa", além de dizerem que ela "se fazia de sonsa para sobreviver". Ela relatou ainda que foi "premiada" com um "troféu" por ser considerada "a empregada mais lerda do setor".

Em sua defesa, a rede de laboratórios negou qualquer relação entre as atividades realizadas no trabalho e a eventual doença desenvolvida pela autora. A empresa ainda repudiou a prática de atos configuradores de assédio moral.

No entanto, a magistrada identificou a prática reiterada de atos discriminatórios por parte das colegas de trabalho, motivados por uma suposta baixa produtividade da atendente. Documentos juntados ao processo provam a realização de "ranqueamentos" e a entrega de "premiação" à trabalhadora como "a mais lerda do setor".

Perícia médica comprova ambiente hostil

Perícia médica concluiu que o bullying teve papel determinante no surgimento e agravamento do transtorno psíquico, configurando "nexo concausal", quando o trabalho é uma das causas da doença, junto com outros fatores. Segundo o especialista, os fatores ocupacionais criaram um ambiente hostil, que contribuiu de forma significativa para o quadro de adoecimento.

A prova testemunhal reforçou a conclusão. Em especial, o depoimento do chefe da funcionária confirmou que a violência psicológica era de conhecimento da chefia imediata. Ainda assim, nenhuma medida efetiva foi adotada para coibir a prática.

A perícia médica concluiu ainda que a intensidade da violência psicológica foi fator preponderante para o agravamento do transtorno ansioso-depressivo da autora. A gravidade do quadro exigiu seu afastamento do trabalho por três meses, para tratamento e recuperação.

R$ 20 mil de multa

A sentença, da juíza Cristiana Soares Campos, titular da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, ainda reconheceu o direito à estabilidade provisória de 12 meses. Como a autora já havia sido desligada, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização substitutiva, além das verbas rescisórias devidas.

A empresa foi condenada, inicialmente, ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 50 mil. Entretanto, em recurso, o valor foi reduzido para R$ 20 mil, quantia considerada mais adequada pelo TRT-MG, diante da extensão do dano, da capacidade econômica das partes, do caráter pedagógico da medida e da jurisprudência em casos semelhantes. O processo foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para exame do recurso de revista.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Economia

Eleita como 'mais lerda', funcionária com TDAH será indenizada por bullying

Governo vai anunciar mudanças no vale-alimentação em outubro, diz ministro

Relator diz que MP do IOF será votada em comissão na quinta

Heineken abre mais de 30 vagas home office com salários de até R$ 22 mil

Lula sanciona leis que ampliam licença e salário maternidade; o que muda

EUA correm para evitar paralisação do governo por impasse orçamentário

Bolsa cai com petróleo e impasse fiscal nos EUA; dólar ronda estabilidade

Que horas cai o 5º lote da restituição do IR 2025 hoje? Veja como funciona

Receita paga hoje restituição de IR entregue ou corrigido fora do prazo

Dívida líquida do governo cresce R$ 17 bi em agosto e chega a 64,2% do PIB

Anvisa decide se Brasil pode plantar Cannabis, mercado de até R$ 6 bilhões