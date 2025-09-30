Fracassa última votação no Senado dos EUA para evitar shutdown

Os Estados Unidos caminham para uma paralisação do governo depois que uma votação no Senado para estender o financiamento além do prazo da meia-noite fracassou, e o presidente Donald Trump ameaçou ampliar os cortes na força de trabalho federal. O fechamento administrativo do governo, o chamado "shutdown", implica a suspensão de trabalhos não essenciais, razão pela qual centenas de milhares de funcionários públicos ficarão sem salário até que o Congresso chegue a um acordo.

O que aconteceu

Senadores não chegam a acordo e governo deve ser paralisado. Os senadores americanos não chegaram a um acordo para aprovar uma solução provisória de financiamento para manter o governo funcionando, de modo que, a partir da meia-noite (1h de quarta em Brasília), uma parte das agências do Estado ficará paralisada.

Trump ameaçou com a possibildiade de encerrar programas. "Podemos fazer coisas durante a paralisação que são irreversíveis, que são ruins para eles e irreversíveis para eles, como cortar um grande número de pessoas, cortar coisas de que eles gostam, cortar programas de que eles gostam", disse Trump em comentários aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca.

E com a demissão de funcionários federais. "Todos vocês conhecem Russell Vought", acrescentou Trump, referindo-se ao diretor do Escritório de Gestão e Orçamento. "Ele se tornou muito popular recentemente porque pode reduzir o orçamento a um nível que não poderia ser feito de outra forma." Trump não especificou as medidas que poderia tomar, mas recentemente levantou a possibilidade de reduzir ainda mais a força de trabalho federal.

À meia-noite, os Estados Unidos entrarão em sua 15ª paralisação do governo desde 1981. A menos que os republicanos e democratas no Congresso cheguem a um acordo para financiar temporariamente as agências federais com o início de um novo ano fiscal na quarta-feira.

Vice-presidente diz que risco de 'shutdown' cresceu. Após encontro com representantes da oposição, o vice-presidente JD Vance disse a jornalistas que o governo está caminhando para uma paralisação porque "os democratas não querem fazer a coisa certa".