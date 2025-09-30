Faculdade testa 'máquina reversa' da Coca que troca latas por dinheiro

Estudantes de uma faculdade da Escócia estão participando de um programa, em parceria com a Coca-Cola, que oferece recompensa financeira pela reciclagem de latas de alumínio e garrafas plásticas através das chamadas Máquinas de Venda Reversa (RVMs). As informações são da revista britânica The Manufacturer.

O que aconteceu

As "Reverse Vending Machines" funcionam de forma automatizada e são utilizadas em países como Alemanha, Noruega e Austrália, países com sistemas avançados de reciclagem. Elas permitem que os usuários depositem recipientes usados e, em troca, recebam uma recompensa, como dinheiro, créditos ou vouchers.

No programa temporário, estudantes do New College Lanarkshire receberão um crédito de cerca de R$ 1,45 por cada item reciclável depositado, e as recompensas poderão ser utilizadas nas cantinas da faculdade. O programa é uma parceria entre a Coca-Cola Europacific Partners e a Keep Scotland Beautiful, uma organização sem fins lucrativos voltada para o meio ambiente.

A iniciativa se baseia em uma campanha anterior realizada com a Universidade de Strathclyde, em Glasgow, que testou diferentes formas de incentivar a reciclagem. Esse programa piloto coletou opiniões de mais de 200 estudantes, com metade deles indicando que um incentivo financeiro aumentaria a probabilidade de reciclarem.

No New College Lanarkshire, o programa busca avaliar como incentivos financeiros pessoais afetam o comportamento de reciclagem e se aumentam o volume de itens coletados pelas RVMs. Além disso, três alunos documentarão suas experiências com o "Sistema de Devolução de Depósitos" por duas semanas, fornecendo mais informações sobre hábitos de reciclagem.

Dar aos estudantes a chance de vivenciar um Sistema de Devolução de Depósitos - algo que em breve será parte do dia a dia - nos permitirá observar diretamente como as pessoas interagem com as máquinas de venda reversa na prática. Ouvir os estudantes ao longo de quatro semanas nos dará uma visão honesta e humana sobre as barreiras práticas e comportamentais para a adoção, além do que realmente os motiva a participar Jo Padwick, gerente sênior de sustentabilidade da Coca-Cola Europacific Partners Grã-Bretanha

Não é a primeira vez que a Coca-Cola participa de ações com RVMs. Em 2023, por exemplo, ela disponibilizou máquinas na Universidade do Alabama como forma de educar e promover a reciclagem.