Dólar tem leve queda com risco de paralisação nos EUA; Bolsa avança

O dólar volta a cair no pregão de hoje, acompanhando o movimento no exterior em meio ao risco de paralisação do governo dos Estados Unidos, caso não haja acordo no Congresso para aprovar o orçamento federal. A ameaça de shutdown pressiona a moeda norte-americana e aumenta a volatilidade dos mercados globais. No sentido oposto, o Ibovespa avança, renovando recorde histórico intradiário com impulso das ações de bancos e da Vale.

O que está acontecendo

O dólar iniciou as negociações em leve queda, acompanhando o movimento no exterior. Às 10h17, a divisa caía 0,14%, vendida a R$ 5,313. O dólar turismo, usado por quem viaja, também registrava ligeira queda de 0,09%, cotado a R$ 5,520. No índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de países ricos, a moeda norte-americana oscilava 0,05% para baixo.

O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores, sobe 0,61% na abertura, aos 147.226 pontos, renovando o recorde intradiário. Pelo segundo dia consecutivo, o Ibovespa alcançou nova máxima logo nos primeiros negócios, quando tocou pela primeira vez os 147.578,39 pontos. Ontem, o índice havia chegado a 147.558,22 pontos.

Grandes bancos e a Vale impulsionam novamente o movimento de alta. As ações da Braskem (BRKM5) também avançam em dia de recuperação após pressão com receios sobre a situação da petroquímica, enquanto Ambev (ABEV3) figurava na ponta negativa, com queda de 1,77% após a XP Investimentos rebaixar a recomendação dos papéis da empresa de neutra para venda, reduzindo o preço-alvo de de R$ 13,40 para R$ 10,90.

No exterior, investidores se mantêm atentos ao impasse orçamentário nos EUA. A poucas horas do final do prazo para um acordo sobre o orçamento do novo ano fiscal, que começa amanhã, o Senado se prepara para votar um projeto de gastos temporários, mas há poucas esperanças de que essa solução avance. Na falta de um acordo, o governo é obrigado a paralisar atividades não essenciais, o chamado shutdown, e a suspender o pagamento de funcionários públicos.

Paralisação pode adiar divulgação de dados econômicos. Um dos mais aguardados é o relatório de empregos de setembro, previsto para ser anunciado nesta semana e que pode ser crucial para uma decisão do Fed (banco central) de continuar cortando juros.

Mercado também aguarda taxa Ptax no Brasil. Todo fim de mês, o Banco Central apresenta um cálculo da cotação média do dólar ao longo do período. Essa taxa funciona como uma referência oficial usada para acertar contratos futuros de câmbio. Por isso, no último dia útil os bancos e investidores costumam tentar influenciar a cotação para que ela fique em um valor mais favorável às suas apostas, seja de alta ou de queda do dólar. Até que a taxa seja definida, é comum que o mercado fique mais agitado e com variações bruscas.

Operadores repercutem a taxa de desemprego, que fechou agosto no menor nível da história, em 5,6%. O patamar é o mesmo registrado entre os meses de maio e julho e confirma a menor taxa registrada em toda a série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada desde 2012. O resultado ficou em linha com o projetado por economistas.