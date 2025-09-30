Topo

Imposto de renda

Consulta ao 5º e último lote de restituição do IR: veja quem recebe hoje

Di Vasca
Imagem: Di Vasca

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 10h20

A Receita Federal paga hoje o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Veja, abaixo, como fazer a consulta para conferir se está entre os contemplados.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no quinto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o último lote, o contribuinte provavelmente apresenta alguma pendência na declaração e precisa entrar em contato com o Fisco para regularizar.

Quando serão os pagamentos da restituição do IR?

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto (já pago)
  • 5º e último lote: 30 de setembro (pago hoje)

Qual foi a ordem dos pagamentos da restituição?

Idosos foram as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores habitualmente são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Veja a fila da restituição:

  1. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos
  2. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave
  3. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
  4. Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX
  5. Demais contribuintes.

O 5º lote está dividido da seguinte forma entre os contribuintes:

  1. Idosos acima de 80 anos: 15.604 restituições
  2. Contribuintes entre 60 e 79 anos: 66.637 restituições
  3. Contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave: 6.968 restituições
  4. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 16.926 restituições
  5. Contribuintes que utilizaram declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix: 234.920 restituições
  6. Contribuintes não prioritários (sem preferência): 46.222 restituições

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Imposto de renda

do UOL

Microempreendedor pode ter que declarar Imposto de Renda; veja como fazer

do UOL

Isenção do IR deve subir para R$ 3.000, diz Bolsonaro; hoje é de R$ 1.904

Imposto de Renda

Já viu se a restituição do IR caiu na conta? Receita paga 7º e último lote

Imposto de Renda

Não está no último lote? Saiba o que fazer se caiu na malha fina do IR 2019

Imposto de Renda

Ainda esperando a restituição do IR 2019? Veja se está no 7º e último lote

Imposto de Renda

IR 2019: Receita libera na 2ª feira consulta ao último lote de restituições

do UOL

Isenção do IR deve subir para R$ 2.000, diz Bolsonaro; hoje é de R$ 1.904

Estadão Conteúdo

Remessa ao exterior pode ter Imposto de Renda maior

Estadão Conteúdo

'Vamos fixar limites para as deduções', diz secretário especial da Receita

Imposto de Renda

Já viu se a restituição do IR caiu na conta? Receita paga 6º lote hoje

Imposto de Renda

IR 2019: Consulta ao 6º e penúltimo lote de restituições está liberada

Imposto de Renda

IR 2019: Consulta ao 6º e penúltimo lote de restituições deve sair 2ª feira

do UOL

Comissão pode retomar cobrança de 15% de IR sobre lucros e dividendos

Imposto de Renda

IR 2019: Já viu se a restituição do IR caiu na conta? Receita paga 5º lote

Imposto de Renda

IR 2019: Esperando restituição de Imposto de Renda? Veja se está no 5º lote

Agência Brasil

Receita libera amanhã consulta ao quinto lote de restituição do IR

Imposto de Renda

IR 2019: Receita libera amanhã consulta ao 5º lote de restituições

Imposto de Renda

IR 2019: Consulta ao 5º lote de restituições deve começar nesta terça-feira

Empregos e Carreiras - do UOL

Governo fecha o cerco sobre acordos trabalhistas para cobrar mais imposto

Estadão Conteúdo

Desempenho do IR foi extraordinário e supera efeito do varejo, diz Receita

Imposto de Renda

IR 2019: Já viu se a restituição do IR caiu na conta? Receita paga 4º lote

Imposto de Renda

IR 2019: Esperando sua restituição? Consulta ao 4º lote começa hoje

Imposto de Renda

IR 2019: Receita libera consulta ao 4º lote de restituições na 2ª-feira

Imposto de Renda

IR 2019: Consulta ao 4º lote de restituições deve começar na segunda-feira

Estadão Conteúdo

"Reforma debaterá mudança no IR e desoneração", diz relator

Estadão Conteúdo

Mais ricos recebem 56% das deduções com saúde do Imposto de Renda

Imposto de Renda

IR 2019: Já viu se sua restituição do IR foi liberada? Receita paga 3º lote

Reuters

Governo estuda restrição a deduções com saúde no IR, não seu fim, diz Cintra

Estadão Conteúdo

Mudança no IR pode custar até R$ 40 bi

UOL Notícias

Bolsonaro diz que vai insistir para aumentar isenção no Imposto de Renda

Imposto de Renda

Bolsonaro diz que vai insistir em isentar de IR quem ganha até R$ 5.000

do UOL

Guedes confirma estudos para acabar com deduções e baixar alíquotas do IR

Imposto de Renda

Veja se sua restituição do IR 2019 foi liberada; consulta ao 3º lote começa

Imposto de Renda

Receita libera amanhã consulta ao 3º lote de restituições do IR 2019

Imposto de Renda

IR 2019: Consulta ao 3º lote de restituições deve começar na quinta-feira

do UOL

Investiu em criptomoedas como bitcoin? Veja novas regras para declarar

Estadão Conteúdo

'Desigualdade tem de ser combatida no imposto de renda', diz especialista

do UOL

Governo quer baixar alíquota máxima do IR de 27,5% para 25%, diz Bolsonaro

Imposto de Renda

IR 2019: Já viu se sua restituição foi liberada? Receita paga 2º lote hoje

Imposto de Renda

Veja no site da Receita se sua restituição do IR 2019 foi liberada hoje

Imposto de Renda

IR 2019: Consulta ao 2º lote de restituições deve começar na segunda-feira

Não tenho direito a restituição do IR e ainda vou pagar imposto. Por quê?

Imposto de Renda

Projeto prevê benefícios no IR para quem tem dependente com doença rara

Imposto de Renda

Como eu sei quando a minha restituição do Imposto de Renda vai sair?

Imposto de Renda

Restituição do IR não saiu? Dá para antecipar, mas vai ter que pagar juros

Imposto de Renda

IR 2019: Já viu se sua restituição foi liberada? Receita paga 1º lote hoje

Imposto de Renda

Receita libera hoje consulta ao primeiro lote de restituições do IR 2019