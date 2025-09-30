A Receita Federal paga hoje o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Veja, abaixo, como fazer a consulta para conferir se está entre os contemplados.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no quinto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o último lote, o contribuinte provavelmente apresenta alguma pendência na declaração e precisa entrar em contato com o Fisco para regularizar.

Quando serão os pagamentos da restituição do IR?

1º lote: 30 de maio (já pago)

29 de agosto (já pago) 5º e último lote: 30 de setembro (pago hoje)

Qual foi a ordem dos pagamentos da restituição?

Idosos foram as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores habitualmente são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Veja a fila da restituição:

Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX Demais contribuintes.

O 5º lote está dividido da seguinte forma entre os contribuintes: