Anvisa decide se Brasil pode plantar Cannabis, mercado de até R$ 6 bilhões

Termina hoje o prazo dado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) para que a Anvisa e a União regulamentem ou proíbam de vez, no Brasil, o cultivo de cânhamo (cannabis sativa) para fins medicinais. O mercado de medicamentos que usam o vegetal em suas composições, no país, vai chegar a R$ 1 bilhão de faturamento, em 2025, e pode sextuplicar até 2030, segundo estudo do Instituto Escolhas publicado em junho deste ano.

O cânhamo e a maconha são a mesma planta. O que muda são as concentrações de THC diferentes, daí a razão para a Anvisa demorar-se em aprovar ou não pesquisas e cultivo com a variedade.

Para ser considerado cânhamo, a planta da cannabis pode ter de 0,3% a 0,5% de concentração de THC. Com concentrações maiores que 3%, a planta já é considerada um psicoativo, portanto uma droga. Há, no entanto, variedades de maconha com 20% ou mais do psicoativo.

São diversos os usos econômicos possíveis para o cânhamo. O mais conhecido deles é o medicinal, com a produção de remédios feitos com canabinoides (substâncias encontradas na planta) em suas composições. Já são comprovados clinicamente o uso, com resultados positivos, nos tratamentos de depressão, insônia, ansiedade, epilepsia, endometriose, dor crônica, Alzheimer, Parkinson e até em terapias de crianças autistas. Há ainda diversos outros usos industriais para o cânhamo: na indústria têxtil, em substituição ao algodão, na fabricação de tijolos para a construção civil, cosméticos e até alimentos, como barras de cereais, além do uso como composto alimentar e remédios para animais.

O estudo da consultoria Escolhas chegou à conclusão de que, para atender a demanda de produtos à base de cânhamo (medicinais ou não) até 2030, o Brasil deveria cultivar 64 mil hectares da planta. O investimento necessário seria da ordem de R$ 1,23 bilhão até o fim da década, com um retorno em receitas líquidas de R$ 5,76 bilhões. Ou seja, o país iria faturar 4,7 vezes mais do que o valor do aporte inicial necessário, com a geração de 14,5 mil empregos diretos.

Outros países do mundo deixaram há tempos de lado o preconceito com o cultivo da planta e faturam alto com a confecção de produtos à base do polêmico vegetal. EUA, Canadá e países europeus, além da China, lideraram pesquisas sobre os diversos usos econômicos há décadas. França e Inglaterra, por exemplo, nunca proibiram as pesquisas. O mercado mundial deve bater ao redor de US$ 48 bilhões, em 2025, podendo chegar a quase US$ 700 bilhões (US$ 120 bilhões só em medicamentos), em 2033, segundo levantamento da consultoria Business Research Insights.

Os Estados Unidos e o Canadá liberaram a realização de estudos quando estados norte-americanos, tidos como conservadores, como Colorado e Novo México, passaram a permitir o uso de cannabis, inclusive para fins recreativos, nos anos 2000.

Segundo os pesquisadores consultados pelo UOL, até os vizinhos Paraguai, Uruguai e Colômbia têm políticas mais tolerantes com relação ao cultivo e uso econômico do cânhamo. O país teria de investir algo como R$ 150 milhões para acompanhar as pesquisas realizadas nos mercados desenvolvidos. Algumas universidades, como a Federal de Lavras, conseguiram autorizações extraordinárias, dadas pela própria Anvisa, para estudos de cultivo.

"O Brasil tem décadas de atraso em relação ao resto do mundo", afirma Daniela Bittencourt, que estuda biologia sintética e é secretária-executiva do comitê da Embrapa sobre cannabis. "Os países desenvolvidos investem pesado em estudos e produção de cânhamo, pois há mais de 2 mil aplicações da planta", diz, lembrando que o Brasil poderia recuperar o atraso em 10 a 15, se adotar políticas públicas que incentivem a pesquisa e o mercado.

Daniela também ressalta que, em pouco tempo, o Brasil poderia se tornar grande competidor global na exportação de cânhamo. "Temos know-how agrícola, temos terra, temos instituições como a Embrapa, temos solo e temos clima propícios. Só falta a autorização."

Rafael Giovanelli, coordenador da pesquisa do Instituto Escolhas, detalha os benefícios do uso do cânhamo, se comparado ao algodão, na fabricação de têxteis. "O algodão ocupa 3,5% das áreas agrícolas brasileiras, mas gasta 10% do agrotóxico que usamos na agricultura, além de ser intensivo no uso de água. O cânhamo não usa agrotóxicos, retira muito gás carbônico do ar, usa pouca água e as roupas com o produto duram mais", compara Giovanelli. "A regulamentação do cânhamo representa oportunidade para o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil, com diversos benefícios ambientais e sociais. O cânhamo vai ser um dos pilares da economia do século 21."

A professora Vanessa Stein, da Universidade Federal de Lavras (MG), foi a primeira pesquisadora no país a conseguir, da própria Anvisa, uma autorização extraordinária, em 2015, para realizar o cultivo em laboratório do cânhamo. Ela aplica biotecnologia ao melhoramento genético da cannabis, com o objetivo de produzir canabinoides a partir de culturas in vitro.

"Tive de vencer várias barreiras de preconceito para conseguir financiamento a meus projetos de pesquisa", relata. "Desde 2017, mandei mais de 15 deles para agências de fomento e por muito tempo não me liberavam recursos. Mas sou persistente", diz Vanessa, comemorando o fato de ter conseguido R$ 1,2 milhão para pesquisar o assunto nos próximos três anos, pela Fapemg, este ano. Ela lembra que, se a autorização da Anvisa ocorrer hoje, o país terá condições de ter maior controle de qualidade nos medicamentos à base de cânhamo, além de preços mais acessíveis. "Em farmácias, remédios com cannabis custam até R$ 600", diz.

A produtora cultural Anamaria Boschi, 48, afirma que usa remédio à base de cannabis há mais de três anos. Ela conta que recebeu uma indicação de uma colega de trabalho. Portadora de insônia crônica, com depressão e ansiedade, viu no medicamento a possibilidade de uma terapia alternativa. "Comprava frascos pequenos, porque eram muito caros", lembra a produtora."Há dois anos, procurei um psiquiatra e ajustei a dosagem, já que antes era automedicação. Pago US$ 100 por um frasco com 120 ml. Antes eram por R$ 300 por 35 ml", explica.

Procurada, a Anvisa não respondeu ao pedido de informações do UOL até a publicação desta reportagem.