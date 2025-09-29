Trump tenta acordo de última hora para evitar 'shutdown' nos EUA

O presidente americano, Donald Trump, se reúne ainda hoje com líderes republicanos e democratas do Congresso para evitar o fechamento administrativo do governo dos Estados Unidos, segundo agências internacionais.

O que aconteceu

A reunião na Casa Branca ocorre em clima de tensão e busca um acordo sobre o Orçamento. Se não houver um consenso antes da meia-noite, a paralisação das atividades governamentais, conhecida como "shutdown" (fechamento), será inevitável. A crise é uma reedição do problema ocorrido na primeira gestão Trump. Entre 2018 e janeiro de 2019, o "shutdown' durou 35 dias.

A paralisação ocorre quando o Congresso não aprova ou o presidente não assina uma lei orçamentária. Assim, o financiamento das operações federais fica comprometido. O "shutdown" pode afetar o tráfego aéreo, atrasar pagamentos da seguridade social e suspender serviços federais considerados não essenciais. Situações como essa se repetem com frequência em Washington, reflexo da polarização entre republicanos e democratas.

Em 2018, a paralisação foi resultado do impasse em torno da construção de um muro na fronteira dos EUA com o México. Naquela ocasião o "shutdown" se arrastou por 35 dias. No mesmo ano, houve outras ameaças de paralisação.

"Orçamento provisório" está no radar. Uma saída possível é o Congresso aprovar até antes da meia-noite (1h de terça-feira, no horário de Brasília) a liberação de gastos provisórios. Até antes da primeira gestão Trump, essa vinha sendo a saída para as ameaças de "shutdown".

O impasse também preocupa o mercado. Nesta segunda-feira (29), o dólar abriu em alta ante o real, mas depois recuou, acompanhando a cautela em torno das negociações no Congresso americano. Investidores seguem atentos ao risco fiscal nos EUA e ao impacto de uma eventual paralisação.