Shoppings miram interior do país em meio a debate sobre fim da escala 6x1

Os shopping centers do Brasil mostram força mesmo diante de juros altos, com expansão para cidades do interior e transformação em polos de lazer e serviços, afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce, a Associação Brasileira de Shopping Centers.

O setor cresceu mais de 3% nas vendas em 2024, apostando em cidades fora das capitais e ampliando o papel dos shoppings como espaço de convivência, alimentação e experiências além do varejo tradicional.

O shopping, apesar de ter o nome shopping center, centro de compras, ele hoje se tornou algo, um equipamento muito maior do que isso. Ele é um centro de serviços, ele é um centro de lazer, de entretenimento, um centro de alimentação. Eu costumo dizer que o shopping hoje é um grande experiência, onde as pessoas podem ir pra passar um tempo, pra se divertir. A gente diz também que é um terceiro lugar, Amanda, não é a casa, não é o trabalho, é um terceiro lugar que vive no coração e vive no dia a dia das pessoas, onde elas podem resolver a sua vida de maneira rápida, prática, com segurança e também fazer compras.

Glauco Humai, presidente da Abrasce

Segundo Humai, desde 2015 o setor prioriza cidades que não são capitais, apostando no interior e em municípios de menor porte para crescer sem saturação.

Os shoppings desde 2015, então há 10 anos, eles têm focado mais em cidades que não são capitais. Isso foi um marco para o nosso setor a partir de 2015 e essa andada, esse caminhar de rumo ao interior, Ele continuou e vem acontecendo em cidades agora que não apenas não são capitais, mas são cidades com uma população menor, cidades de 500 mil habitantes, 300 mil habitantes, 200 mil habitantes, 100 mil habitantes.

Glauco Humai

O presidente da Abrasce destaca que, mesmo em mercados maduros como São Paulo, ainda há espaço para novos projetos bem planejados e localizados.

Eu sempre cito também esse exemplo aqui de São Paulo na capital. A cidade de São Paulo Quase 10% dos shoppings do Brasil estão na cidade de São Paulo, são mais de 50 equipamentos, e nos últimos 5 anos nós inauguramos 5 novos shoppings na cidade de São Paulo. Então mesmo a cidade de São Paulo, que tem uma grande concentração, ainda há espaços para bons projetos, para bons projetos de arquitetura, de logística, bem localizados, com mix adequado, então o shopping Ele é presente e ele é possível crescer em quaisquer cidades, mas evidentemente que a oportunidade geográfica maior é o interior e as cidades que não são capitais.

Glauco Humai

Glauco Humai avalia que o setor supera desafios trabalhistas e aposta na integração entre lojas físicas e e-commerce, defendendo experiências híbridas e sustentabilidade dos empregos diante de mudanças na jornada 6x1.

Olha, essa é uma questão super importante para o país e afeta principalmente o varejo que trabalha de segunda a sábado. Nós temos conversado muito no Congresso, temos conversado muito no Poder Executivo para que a gente ache uma solução que não seja destruidora de empregos, destruidora de empresas e que seja benéfica para o trabalhador. Então, as conversas têm acontecido e a gente acha que uma situação de solução vai ser encontrada que apazígue trabalhadores, consumidores e empresários.

Glauco Humai

