Previdência no WhatsApp: veja como funciona novo canal para segurados

29/09/2025 14h47

O Ministério da Previdência Social lançou na sexta-feira o seu canal oficial no WhatsApp para ampliar a comunicação com os segurados.

O que aconteceu

A nova ferramenta de comunicação direta com o cidadão e a cidadã oferece conteúdos atualizados e confiáveis sobre a Previdência Social. O canal é verificado e autorizado pela Meta.

O canal distribuirá aos inscritos informações em formato de reportagens e posts nas redes sociais a respeito de prazos de serviços, mudanças na lei, orientações para aposentadoria, pensão, benefícios por incapacidade, assuntos institucionais e outros temas relevantes.

A inscrição é gratuita e pode ser feita através de um link que leva direto ao Whatsapp da Previdência. Basta acessar a página do Canal e clicar em seguir. Para visualizar as novas mensagens postadas, acesse a aba "Atualizações" no menu inferior do WhatsApp.

A nova ferramenta faz parte dos esforços do Ministério da Previdência Social para 'modernizar a comunicação com o cidadão', segundo nota divulgada pelo Governo, além de 'tornar o serviço público cada vez mais transparente, acessível e próximo dos usuários'.

