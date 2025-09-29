Inflação ainda 'incomoda muito' BC, diz Galípolo

O Banco Central (BC) ainda tem muito trabalho a fazer porque permanece bastante incomodado com as projeções de inflação, que seguem acima da meta perseguida, disse o presidente do órgão, Gabriel Galípolo.

O que aconteceu

Expectativas de inflação estão cedendo, mas de forma lenta. Para Galípolo, a economia resiliente tem tornado mais lenta a convergência das expectativas de inflação para a meta, de 3%. O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (29) mostrou que as projeções de inflação para o IPCA cederam de 4,82% para 4,80%, neste ano, e de 4,29% para 4,28%, em 2026. "A desencoragem das expectativas é algo que nos incomoda bastante", disse.

Trabalho do Banco Central é buscar a meta de 3%. Como a obrigação do BC é buscar o centro da meta, ainda há muito trabalho a fazer, disse o presidente do BC, durante o evento Macro Vision Itaú BBA, realizado nesta segunda-feira (29), em São Paulo. "Não tem atalho para política monetária", afirmou. "A métrica que o BC recebe, o comando legal, não é uma sugestão, é um comando legal, para colocar a inflação em 3%. Não é para colocar a inflação na média dos outros países. É em 3%".

Ainda tem muito esforço para ser feito por parte do Banco Central, seja pelas projeções do Banco Central, seja pelas expectativas que os diversos agentes colocam, seja pela inflação corrente que está fora da meta e que demandam ainda a gente permanecer vigilante, sereno e persistente. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central.

Economia aquecida é um dos motivos que desafiam redução das projeções de inflação. O Presidente do BC afirmou que a resiliência da atividade econômica é um dos principais motivos que têm tornado mais lento esse processo de ancoragem das expectativas.

Mercado de trabalho tem mantido economia aquecida. Para Galípolo, um dos principais motivos da economia aquecida é o mercado de trabalho, que tem se mostrado bastante robusto. "Os dados que a gente olha na série histórica demonstram o mercado de trabalho que nunca antes esteve tão exuberante. É o melhor momento do mercado de trabalho que a gente deve ter nas últimas três décadas", disse.

Política cambial

Piora das contas externas reflete resiliência da economia, segundo presidente do Banco Central. O desempenho da balanço comercial, com importações fortes, é um dos reflexos da atividade econômica aquecida, disse Galípolo. Ele destacou, entretanto, que o déficit não preocupa. "A gente tem reservas robustas para responder a qualquer tipo de disfuncionalidade", afirmou.

Câmbio flutuante é proteção da economia brasileira, segundo Galípolo. O presidente do Banco Central disse a política cambial seguirá sendo a do câmbio flutuante.

Temos convicção que câmbio flutuante é a barreira de proteção bastante importante para proteger a economia brasileira. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central

Solidez do sistema financeiro

Presidente do Banco Central destacou solidez do sistema financeiro. Galípolo disse ainda que o sistema financeiro segue sólido, com robustez de liquidez e considerou natural discussões do ponto de vista de regulação e supervisão. "É absolutamente normal que exista um processo, vamos dizer assim, pendular ao longo dos processos de inovação, em que você tentar fazer os ajustes conforme a inovação vai revelando a necessidade desse ajuste", disse.