'Estamos botando ordem no caos tributário', diz Haddad ao comentar reformas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, previu que o Congresso Nacional vai votar nesta semana as propostas de reforma tributária e a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000. Ele afirma que as iniciativas apresentadas pela equipe econômica do governo atuam para colocar "um pouquinho de ordem" no sistema tributário do Brasil.

O que aconteceu

Haddad voltou a defender a importância da reforma tributária para o Brasil. O ministro afirma que a mudança no regime de cobranças de impostos ocorreu após 40 anos de discussões a respeito do tema. "Estamos botando ordem no caos e trazendo um pouquinho mais de justiça para o nosso sistema tributário, que é muito regressivo", disse durante a 16ª Conferência Itaú Macro Vision.

Ele também comemorou o avanço da proposta de isenção do Imposto de Renda. Para Haddad, a isenção para quem recebe até R$ 5.000 representa uma proposta antiga, defendida por outros presidentes. "Lula resolveu, como sempre, cumprir a sua promessa de campanha, cobrou da área econômica uma solução que fosse sustentável", afirmou.

Tramitação da isenção do Imposto de Renda também foi comemorada por Haddad. O ministro destacou as aprovações por unanimidade das propostas que tratam do tema em comissões na Câmara e no Senado. "Acredito que a proposta que o governo fez foi sendo compreendida e bem recebida pelos atores de uma maneira geral", avaliou Haddad.

Ministro prevê que ambas as propostas serão analisadas nesta semana pelo Congresso. "Nesta semana, muito possivelmente, nós vamos votar a reforma da renda e terminar a reforma do consumo", disse Haddad. Ele afirma que as reformas são resultado de uma união dos Poderes Executivo e Legislativo para as alterações tributárias."

Eu penso que é um motivo de agradecimento pelo fato de que o Executivo e o Legislativo conseguiram se entender em torno de uma agenda tão importante quanto a revisão dos tributos no Brasil, que, além de caóticos, são injustos.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad disse estar otimista com o legado que o governo vai deixar para o futuro. O ministro afirmou que, independentemente de quem seja o futuro presidente do Brasil, vai colher bons frutos. "Nós padecemos de piadas, constrangimentos. Na minha opinião, até muito mais por razões políticas do que econômicas. Eu acredito que nós temos essa agenda de melhorar o negócio, de fazer uma coisa séria, de pensar em justiça social.", disse.

"Tarifaço"

Ministro voltou a criticar as imposições de tarifas às exportações brasileiras aos EUA. Haddad avaliou que a cobrança "não faz sentido" e representa um "tiro no pé" do presidente norte-americano, Donald Trump, contra a própria economia. "