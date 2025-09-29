O que é o shutdown nos EUA? Entenda significado e o que pode ser bloqueado

O governo dos Estados Unidos corre risco de paralisar nesta semana por falta de acordo no Congresso. Sem um novo orçamento aprovado até terça-feira (30), o país pode enfrentar um "shutdown", como é chamado o bloqueio temporário de serviços federais.

O que aconteceu

O prazo é curto. O orçamento precisa ser votado antes do fim do ano fiscal americano, que se encerra nesta terça-feira. Caso isso não aconteça, milhares de funcionários públicos ficarão sem salário e parte dos serviços federais será suspensa.

As consequências são graves. Um "shutdown" pode afetar o tráfego aéreo, atrasar pagamentos da seguridade social e suspender serviços federais considerados não essenciais. Situações como essa se repetem com frequência em Washington, reflexo da polarização entre republicanos e democratas.

O impasse também preocupa o mercado. Nesta segunda-feira (29), o dólar abriu em alta ante o real, mas depois recuou, acompanhando a cautela em torno das negociações no Congresso americano. Investidores seguem atentos ao risco fiscal nos EUA e ao impacto de uma eventual paralisação.

As negociações estão travadas. O presidente Donald Trump cancelou na semana passada um encontro com os democratas e voltou a descartar uma reunião. "Decidi que nenhuma reunião com seus líderes do Congresso poderia ser produtiva", escreveu na Truth Social.

Trump acusa a oposição. Segundo ele, os democratas pediram "exigências ridículas e pouco sérias", incluindo mais de US$ 1 trilhão em gastos. O republicano afirmou que os opositores querem "financiar seguro de saúde para imigrantes ilegais, cirurgias de transição de gênero para menores de idade e permitir a abertura das fronteiras". "Os democratas no Congresso parecem ter perdido completamente o rumo", disse.

Os democratas pedem mais verbas sociais. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, declarou à NBC que "precisamos de negociações sérias". Já Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara, defendeu um "consenso bipartidário que realmente satisfaça as necessidades do povo americano em matéria de saúde, segurança e bem-estar econômico".

Os republicanos oferecem apenas um orçamento temporário. O plano deles prevê o financiamento do governo até o fim de novembro. Eles afirmam que essa é a única proposta em discussão. Os democratas, por outro lado, exigem a recomposição de centenas de bilhões de dólares em programas de saúde.

A pressão cresce. O presidente da Câmara, Mike Johnson, afirmou à Fox News que Trump está "aberto ao diálogo" e "quer agir de boa-fé", mas não deu detalhes sobre possíveis novas negociações nesta segunda-feira.

* Com informações da AFP e da Agência Estado.