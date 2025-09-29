Dólar cai, e Bolsa sobe forte com avanço de Vale e grandes bancos

O dólar recua e a Bolsa brasileira dispara no pregão de hoje, renovando recorde intradiário acima dos 147 mil pontos, puxada pelas ações da Vale e dos grandes bancos. O movimento ocorre em meio à tensão com o risco de shutdown nos Estados Unidos, ou seja, quando o governo federal é obrigado a suspender parte de suas atividades porque o Congresso não aprova a lei do orçamento ou um crédito temporário para financiar os gastos públicos. Os investidores também acompanham as falas de dirigentes do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) sobre a trajetória dos juros.

O que está acontecendo

O dólar abriu as negociações em alta leve frente ao real, mas passou a cair, com os investidores de olho no cenário fiscal dos Estados Unidos. Às 10h30, a moeda norte-americana caía 0,43%, vendida a R$ 5,315. O dólar turismo, usado por quem viaja, também recuava 0,36%, cotado a R$ 5,530. O mercado financeiro opera atento às negociações políticas para evitar um shutdown (paralisação) do governo dos EUA em meio ao encerramento do ano fiscal americano nesta terça-feira.

Falas de vários dirigentes do Federal Reserve também estão no radar nesta segunda. Os comentários de autoridades do Fed sobre a trajetória de juros no país estão no foco dos investidores, em um dia de agenda esvaziada de dados. Há apostas em novos corte de juros nos EUA, mas os agentes ainda aguardam novos dados sobre o mercado de trabalho. A leitura de fragilidade pode abrir espaço para um dólar mais fraco, favorecendo moedas emergentes, em especial o real, e sustentando o fluxo de capital para bolsas de risco.

O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores, sobe forte e renova recorde intradiário logo na abertura. Às 10h21, o índice avançava 1,12%, aos 147,080 pontos, mas, pouco antes, tocou pela primeira vez os 147.558,22 pontos, o maior valor da história em algum momento do pregão (e não necessariamente no fechamento). A marca batida foi a dos 147.178,47 pontos atingida no pregão do dia 23 de setembro.

O avanço de grandes empresas, as chamadas blue chips de bancos e da Vale, impulsionam o índice. Os papéis ordinários (com direito a voto) da mineradora (VALE3) sobem 0,67%. Assim como as ações preferenciais (com prioridade no recebimento de dividendos) dos bancos Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4). Banco do Brasil (BBAS3) também sobe 1,31%, seguido pelas Units, cesta de ordinárias e preferenciais do Santander (SANB11) e BTG (BPAC11), qe avançam mais de 1%.