Companhia aérea anuncia que usará IA para cortar 4.000 empregos até 2030

29/09/2025 15h49

A Lufthansa, companhia aérea alemã, planeja reduzir cerca de 4.000 empregos em funções administrativas até 2030.

O que aconteceu

Em nota oficial, a Lufthansa diz estar promovendo um amplo processo de automação, digitalização e integração de suas operações, utilizando Inteligência Artificial (IA). A medida foi anunciada durante apresentação para investidores e analistas em Munique, na Alemanha, nesta segunda-feira.

O grupo está revisando atividades redundantes, especialmente com avanços em digitalização e uso de inteligência artificial, que aumentarão a eficiência. Como resultado, o Grupo Lufthansa planeja reduzir cerca de 4.000 empregos globalmente até 2030, principalmente na Alemanha, com foco em funções administrativas, em consulta com parceiros sociais Nota oficial da Lufthansa

O Grupo Lufthansa diz que 'espera aumentar significativamente sua lucratividade até o final da década, estabelecendo metas financeiras ambiciosas para superar resultados históricos'. Até 2030, a companhia aérea adicionar mais de 230 novas aeronaves, incluindo 100 aviões para percursos de longa distância.

Os cortes serão realizados principalmente na Alemanha, em consulta com parceiros sociais, onde o grupo enfrenta maiores desafios para controlar custos. O diretor financeiro Till Streichert disse, segundo a Reuters, que a Lufthansa planeja contratar 1.500 funcionários administrativos em outras localidades internacionais para equilibrar os custos.

Em particular, a empresa busca revitalizar sua companhia aérea principal, considerada um "problema", devido ao aumento de custos que preocupa analistas e investidores. "Estamos claramente atrás de alguns concorrentes em desempenho financeiro", disse o CEO Carsten Spohr durante a apresentação de hoje, o 'Capital Markets Day' da empresa.

Sindicato contesta cortes

O sindicato ver.di, que representa funcionários da Lufthansa, disparou contra o anúncio da empresa. "Não aceitaremos um corte radical nas operações terrestres da Lufthansa às custas dos funcionários", disse o negociador-chefe do sindicato, Marvin Reschinsky, nesta segunda-feira. "Usaremos a próxima rodada de negociação coletiva para isso", complementou.

A política de aviação alemã e europeia tem grande responsabilidade por essa situação. Ela está destruindo empregos locais. Portanto, é urgente que o governo federal mude de rumo e adote medidas de curto prazo para preservar o setor de aviação alemão Marvin Reschinsky, negociador-chefe do sindicato

