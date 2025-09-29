O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e líderes democratas saíram de uma reunião na Casa Branca sem avanços concretos para impedir uma possível paralisação do governo, que pode afetar diversos serviços federais a partir de quarta-feira. "Acho que estamos caminhando para uma paralisação", afirmou o vice-presidente JD Vance.

O que aconteceu

Vice-presidente acredita que haverá shutdown do governo. Após uma reunião na Casa Branca, republicanos e democratas trocaram acusações e responsabilizaram o lado oposto por um eventual fracasso em estender o financiamento público, cujo prazo expira à meia-noite de terça-feira. "Acho que estamos caminhando para uma paralisação porque os democratas não querem fazer a coisa certa", disse o vice-presidente JD Vance a jornalistas após a reunião.

Democratas defendem incluir benefícios de saúde em qualquer acordo. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que os dois lados "têm diferenças muito grandes". Os democratas dizem que qualquer acordo para estender esse prazo também deve preservar benefícios de saúde que estão expirando, enquanto os republicanos insistem que a saúde e o financiamento do governo devem ser tratados como questões separadas.

Consequências de um possível shutdown incluem dispensa de milhares de funcionários federais, da Nasa aos parques nacionais. Se o Congresso não agir, milhares de funcionários do governo federal poderão ser dispensados, desde a Nasa até os parques nacionais, e uma ampla gama de serviços será interrompida. Os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para pequenas empresas podem ser adiados.

Contexto

Impasses orçamentários se tornaram comuns nos últimos 15 anos. Geralmente eles são resolvidos no último minuto.

Trump aumenta incerteza ao se recusar a gastar recursos aprovados pelo Congresso. A disposição de Trump de anular ou ignorar leis de gastos aprovadas pelo Congresso injetou uma nova dimensão de incerteza. O presidente tem se recusado a gastar bilhões de dólares aprovados pelo Congresso e está ameaçando estender as demissões da força de trabalho federal se o Congresso permitir o fechamento do governo. Até o momento, apenas alguns órgãos publicaram planos detalhando como procederão no caso de uma paralisação.

US$ 1,7 trilhão em gastos "discricionários" em jogo. O que está em questão é US$1,7 trilhão em gastos "discricionários" que financiam as operações das agências, o que equivale a cerca de 25% do orçamento total de US$7 trilhões do governo.

Democratas propuseram estender financiamento atual. Antes da reunião com a Casa Branca, os democratas apresentaram um plano que estenderia o financiamento atual por sete a dez dias, de acordo com fontes democratas, o que poderia dar tempo para se chegar a um acordo mais permanente. Isso é mais curto do que o cronograma apoiado pelos republicanos, que estenderia o financiamento até 21 de novembro.

Projeto republicano será votado amanhã. O líder republicano no Senado, John Thune, tem procurado pressionar os democratas, marcando para amanhã a votação do projeto republicano, que já foi reprovado uma vez no Senado.

Histórico de paralisações. Houve 14 paralisações parciais do governo desde 1981, a maioria com duração de apenas alguns dias. A mais recente foi também a mais longa, com duração de 35 dias entre 2018 e 2019, devido a uma disputa sobre imigração durante o primeiro mandato de Trump.

Com informações da Reuters