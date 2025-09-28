É preciso 'consertar' o Brasil, diz secretário de Trump sobre comércio

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse em entrevista que é preciso "consertar" o Brasil e "um monte de países" que prejudicariam comercialmente o país comandado pelo republicano Donald Trump.

O que aconteceu

Lutinick citou Brasil, Suíça e Índia, entre "um monte de países para consertar". "Esses são países que precisam reagir corretamente aos Estados Unidos. Abrir seus mercados, parar de tomar ações que prejudiquem os Estados Unidos, e é por isso que estamos em desvantagem com eles", disse o secretário em entrevista ao NewsNation divulgada no sábado (27).

Temos um monte de países para consertar, como Suíça e Brasil. Eles têm um problema.

Howard Lutnick, secretário de Comércio dos EUA

Segundo o secretário, as tarifas aplicadas por Trump serão mantidas até que esses países abram seus mercados. "Estes países precisam entender que se eles querem vender para os consumidores americanos, é preciso 'jogar bola' com o presidente dos Estados Unidos."

Apesar da declaração, os EUA vendem mais ao Brasil do que compram. Em 2024, eles registraram superávit comercial total (venderam mais ao Brasil do que compraram bens e serviços) de US$ 28,6 bilhões.

Lutnick usou a Suíça como exemplo. "Um país pequeno como a Suíça tem um superávit comercial de US$ 40 bilhões com os EUA", disse. "Sabe por que eles são um pequeno país rico? Porque nos vendem US$ 40 bilhões a mais em produtos."

Com exceção do Brasil, já tarifado em 50% desde agosto, os outros países citados deverão enfrentar nova sobretaxa. A partir de 1º de outubro, Irlanda, Suíça, Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido, Índia, México, Alemanha, China e Japão serão cobrados entre 25% e 100% sobre diversos produtos, como medicamentos, itens de cozinha e banheiro, e caminhões.

O tarifaço pretende proteger a indústria americana dos produtos importados. É em razão dessa política que o dólar vem perdendo valor em todo o mundo, como mostrou o UOL.

Trump e Lula vão se encontrar?

Trump e o presidente Lula (PT) disseram que devem se encontrar em breve para discutir o tarifaço. Eles se encontraram rapidamente durante a Assembleia Geral da ONU, na terça-feira (23), quando prometeram um encontro para tratar de política comercial.

O republicano disse ter tido "excelente química" com o petista. A diplomacia brasileira ainda negocia o formato da reunião.

O problema, porém, não é apenas comercial. A sobretaxa de 50% a muitos produtos brasileiros tem como pano de fundo a oposição de Trump ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o republicano, há "censura, repressão, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos" no Brasil.