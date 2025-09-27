Produção falsa de gasolina? Entenda interdição de refinaria pioneira no Rio

A ANP (Agência Nacional do Petróleo) interditou ontem a primeira refinaria privada de petróleo do Rio de Janeiro, a Refit (Refinaria de Petróleos de Manguinhos), investigada de produção falsa de gasolina, o que a tornaria uma empresa parcialmente de fachada. A empresa nega.

O que aconteceu

Fundada há 70 anos, a refinaria é suspeita de ligação com a facção criminosa PCC. A companhia é uma das investigadas pela Receita Federal nas operações Carbono Oculto e Cadeia de Carbono, que no começo do mês desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de postos de gasolina a fintechs da Faria Lima, em São Paulo.

Parte do combustível que chegava a esses postos sairia da Refit. O produto abastecia as distribuidoras Manguinhos Distribuidora e Rodopetro e 76 Oil, também suspeitas, segundo os investigadores.

A ANP apura se havia produção falsa de gasolina na Refit. A refinaria importava gasolina já pronta para uso, mas declarava recebimento de nafta, o petróleo parcialmente refinado, diz a investigaçõ. Para averiguar, a ANP colheu amostras de gasolina, nafta, diesel, e metilanilina.

A empresa é investigada por "atuação parcial de fachada". Isso ocorria justamente porque teria falsamente declarado a produção de combustível originalmente importando já pronto.

Ela também é investigada por evasão fiscal. A fim evitar ou reduzir o pagamento de impostos, a Refit importaria gasolina com formulação diferente da declarada. Para a Receita, existe "inconsistências na prestação de informações dos importadores aos órgãos reguladores".

A ANP colheu amostras de gasolina, nafta, diesel, e metilanilina para averiguação da perícia técnica. Segundo a Receita, a investigação busca comprovar se houve "simulação nas vendas dos produtos importados" para "dificultar o acesso dos fiscos estaduais e federal aos verdadeiros responsáveis pelas operações".

A Interdição

Ontem, a ANP interditou a Refit. A agência mandou a companhia "cessar imediatamente toda atividade relacionada aos tanques interditados e aos produtos apreendidos" e a proibiu de transportar combustível, "não podendo movimentá-los ou misturá-los a outros fluxos".

Na semana passada, a Receita também apreendeu dois navios. Eles traziam do exterior cerca de 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em mais de R$ 290 milhões, e 115 toneladas de compostos químicos utilizados como aditivos de combustíveis. O destino eram empresas do Rio e de São Paulo.

A Refit nega as suspeitas. Procurada pelo UOL, ela não respondeu até o momento. Ao longo da semana, publicou nota oficial em que afirma que "jamais atuou ou opera como empresa de fachada para atividades ilegais e possui histórico comprovado de atividades legítimas" e que a própria ANP "autorizou a Refit a ampliar a capacidade de refino".