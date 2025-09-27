Funcionário do BB teria cobrado R$ 1 milhão para permitir invasão a sistema

Um funcionário do setor de tecnologia Banco do Brasil teria acertado receber R$ 1 milhão em troca de permitir uma invasão aos sistemas da instituição financeira, informou a Polícia Civil do Distrito Federal hoje.

O que aconteceu

A Polícia Civil fez busca e apreensão sobre o funcionário na manhã de ontem, quando recolheu um computador portátil e um telefone celular dele. Os equipamentos têm "vasta materialidade" dos crimes, de acordo com a corporação.



A ofensiva foi neutralizada e um prejuízo milionário foi evitado.

Polícia Civil



O objetivo do funcionário seria "repassar suas credenciais de acesso a fraudadores, possibilitando a invasão da rede corporativa e a execução de fraudes bancárias de grande vulto". O banco do Brasil informou em nota que "detectou e frustrou a tentativa por meio de monitoramento interno; e adotou todas as providências no seu âmbito de atuação".