Funcionário do BB teria cobrado R$ 1 milhão para permitir invasão a sistema
Um funcionário do setor de tecnologia Banco do Brasil teria acertado receber R$ 1 milhão em troca de permitir uma invasão aos sistemas da instituição financeira, informou a Polícia Civil do Distrito Federal hoje.
O que aconteceu
A Polícia Civil fez busca e apreensão sobre o funcionário na manhã de ontem, quando recolheu um computador portátil e um telefone celular dele. Os equipamentos têm "vasta materialidade" dos crimes, de acordo com a corporação.
A ofensiva foi neutralizada e um prejuízo milionário foi evitado.
Polícia Civil
O objetivo do funcionário seria "repassar suas credenciais de acesso a fraudadores, possibilitando a invasão da rede corporativa e a execução de fraudes bancárias de grande vulto". O banco do Brasil informou em nota que "detectou e frustrou a tentativa por meio de monitoramento interno; e adotou todas as providências no seu âmbito de atuação".
A instituição afirmou ainda que "acionou a polícia e colabora com as investigações". A identidade do homem não foi revelada.
O banco possui processos estabelecidos para monitoramento e apuração de situações suspeitas contra a instituição e acrescenta que seu padrão de governança inibe que acessos isolados a credenciais de qualquer funcionário possam causar impactos financeiros a clientes ou à empresa.
Banco do Brasil
As ações fazem parte da operação "Remote Shell". O objetivo é descobrir quem são os demais participantes do crime.