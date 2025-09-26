Plantar árvores gerou mais lucro do que abatê-las em 2024, diz IBGE

A pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), do IBGE, mostrou que o valor da silvicultura - plantar árvores e regenerar o solo - cresceu 16,7% em 2024, contra 13% do corte de árvores.

O que aconteceu

O valor da produção florestal atingiu em 2024 o recorde de R$ 44,3 bilhões, com alta de 16,7%, e continua superando o da extração vegetal - corte para uso fabril -, o que ocorre desde o ano 1998. A silvicultura manteve a trajetória de crescimento dos últimos anos ao atingir o valor de R$ 37,2 bilhões, alta de 17,4% em relação ao alcançado em 2023.

Segundo o governo federal, o uso sustentável das espécies vegetais - o que inclui manter florestas em pé, promover colheita de produtos de maneira não predatória e fazer recuperação de solos - tem se firmado como alternativa de bom ativo financeiro. "Dentro dessa lógica, iniciativas como o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (leia mais abaixo) pretende remunerar quem investir em proteção", diz trecho do texto.

Após 2020, a gente tem um crescimento muito forte da silvicultura. Quando a gente compara a produção de 2019 com a produção de 2024, a gente tem um crescimento de 140%, impulsionado pelos avanços tecnológicos e pelo valor da celulose. O preço da celulose tem estado alto e isso incentiva os produtores a investir tanto em tecnologia quanto no aumento da área plantada Carlos Alfredo Guedes, gerente de Agricultura do IBGE

: atividade de produção de espécies vegetais e o replantio das espécies, após o corte para uso comercial. Inclui o tratamento permanente do solo para impedir seu esgotamento. Extração vegetal: apenas o corte ou colheita dessas espécies.

Fundo Florestas Tropicais para Sempre

O presidente Lula anunciou na terça-feira (23) que o Brasil vai investir US$ 1 bilhão no Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). A iniciativa propõe um modelo de financiamento para a conservação das florestas tropicais e será oficialmente lançado durante a 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima, a COP 30, agendada para novembro, em Belém (PA).

A iniciativa brasileira visa fortalecer a manutenção das florestas em pé, demonstrando que sua proteção vale mais que a derrubada. No total, mais de 70 países em desenvolvimento com florestas tropicais podem receber os recursos.