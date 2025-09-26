Topo

Economia

'Incentivar data centers e IR menor mudam cenário tributário', diz advogado

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 09h50

O governo federal zerou impostos para equipamentos de data centers e discute isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 4.990. A medida orovisória concede incentivos fiscais entre 2026 e 2028 para estimular infraestrutura digital, com exigência de destinação de parte da capacidade ao mercado brasileiro, como explica Vinicius Cunha, advogado tributarista, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Recentemente teve a medida provisória do governo federal que zerou a tributação de PIS, COFINS, IPI e também o imposto de importação entre os anos de 2026 e 2028 para a implementação, um estímulo para a implementação de data centers no Brasil. Então, com alguns critérios para aplicação desse benefício, como a disponibilização de até 10% da capacidade de processamento armazenamento tratamento desses dados para o mercado interno, isso sem dúvidas gera um aumento da arrecadação muito grande, sem contar os benefícios diretos e indiretos, como a criação de empregos.
Vinicius Cunha

O advogado destaca ainda a proposta aprovada pelo Senado para ampliar a isenção do Imposto de Renda, o que pode reduzir a arrecadação de pessoas físicas e mudar o peso desse tributo no orçamento.

Aqui o exemplo claro são os dividendos. O meu ponto é que o Imposto de Renda Pessoa Física já tem uma participação muito pequena hoje na arrecadação total, naquela carga tributária, de 34% do PIB. E isso vai gerar uma diminuição da participação do Imposto de Renda Pessoa Física na arrecadação total.
Vinicius Cunha

'Projeto antitruste mira big techs e pode afetar consumidor', diz Vinicius Cunha

Projeto de lei do governo Lula propõe regras antitruste e tributação específica para big techs, aponta Vinicius Cunha, com possíveis efeitos sobre consumidores e rotina digital.

É muito interessante esse assunto porque quando o assunto diz respeito às Big Techs, ultimamente a gente tem visto que a regulação das Big Techs tem sido muito mais comentada no âmbito do governo do que medidas econômicas. O presidente Lula falou recentemente do desejo de também criar uma tributação específica para as Big Techs, mas o que foi feito há pouco tempo semana passada foi encaminhamento de um projeto de lei para criar um mecanismo antitrust para fingir basicamente você estabelecer um protecionismo para o território brasileiro algumas regulamentações específicas.
Vinicius Cunha

