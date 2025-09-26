'Incentivar data centers e IR menor mudam cenário tributário', diz advogado

O governo federal zerou impostos para equipamentos de data centers e discute isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 4.990. A medida orovisória concede incentivos fiscais entre 2026 e 2028 para estimular infraestrutura digital, com exigência de destinação de parte da capacidade ao mercado brasileiro, como explica Vinicius Cunha, advogado tributarista, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Recentemente teve a medida provisória do governo federal que zerou a tributação de PIS, COFINS, IPI e também o imposto de importação entre os anos de 2026 e 2028 para a implementação, um estímulo para a implementação de data centers no Brasil. Então, com alguns critérios para aplicação desse benefício, como a disponibilização de até 10% da capacidade de processamento armazenamento tratamento desses dados para o mercado interno, isso sem dúvidas gera um aumento da arrecadação muito grande, sem contar os benefícios diretos e indiretos, como a criação de empregos.

Vinicius Cunha

O advogado destaca ainda a proposta aprovada pelo Senado para ampliar a isenção do Imposto de Renda, o que pode reduzir a arrecadação de pessoas físicas e mudar o peso desse tributo no orçamento.

Aqui o exemplo claro são os dividendos. O meu ponto é que o Imposto de Renda Pessoa Física já tem uma participação muito pequena hoje na arrecadação total, naquela carga tributária, de 34% do PIB. E isso vai gerar uma diminuição da participação do Imposto de Renda Pessoa Física na arrecadação total.

Vinicius Cunha

'Projeto antitruste mira big techs e pode afetar consumidor', diz Vinicius Cunha

Projeto de lei do governo Lula propõe regras antitruste e tributação específica para big techs, aponta Vinicius Cunha, com possíveis efeitos sobre consumidores e rotina digital.

É muito interessante esse assunto porque quando o assunto diz respeito às Big Techs, ultimamente a gente tem visto que a regulação das Big Techs tem sido muito mais comentada no âmbito do governo do que medidas econômicas. O presidente Lula falou recentemente do desejo de também criar uma tributação específica para as Big Techs, mas o que foi feito há pouco tempo semana passada foi encaminhamento de um projeto de lei para criar um mecanismo antitrust para fingir basicamente você estabelecer um protecionismo para o território brasileiro algumas regulamentações específicas.

Vinicius Cunha

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: